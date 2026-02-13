Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag, 17. Februar 2026, findet der Faschingsumzug in der Heidelberger Innenstadt statt. Im Zuge der Veranstaltung kommt es auf mehreren rnv-Bahn- und Buslinien im Zeitraum von etwa 12:30 Uhr bis etwa 18 Uhr (Bahn) bzw. etwa 20 Uhr (Bus) zu abweichendem Betrieb.

Linie 5

▪ Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Gneisenaustraße Süd und Hans-Thoma-Platz

▪ Entfall der Haltestellen HD Hauptbahnhof, Stadtwerke, Stadtbücherei, Seegarten, Bismarckplatz,

Brückenstraße, Kußmaulstraße, Blumenthalstraße und Kapellenweg

▪ zusätzliche Bedienung der Haltestellen HD Hauptbahnhof West, Betriebshof, Jahnstraße,

Bunsengymnasium, Technologiepark und Heiligenbergschule

Linie 21

▪ verkürzter Linienweg zwischen Schriesheim Bf und Betriebshof, ab dort weiter als Linie 26 nach

Kirchheim Friedhof

▪ Entfall der Haltestellen HD Hauptbahnhof, Stadtwerke, Stadtbücherei, Seegarten und Bismarckplatz

Linie 22

▪ verkürzter Linienweg zwischen Eppelheim Kirchheimer Straße und Seegarten

▪ Entfall der Haltestelle Bismarckplatz

Linie 23

▪ verkürzter Linienweg zwischen Leimen Friedhof und Seegarten

▪ Entfall der Haltestelle Bismarckplatz

Linie 26

▪ Linienteilung

▪ kein durchgehender Betrieb zwischen Heiligenbergschule und Kirchheim Friedhof

▪ Entfall der Haltestellen Volkshochschule, Campus Bergheim und Altes Hallenbad

nördlicher Abschnitt

▪ verkürzter Linienweg zwischen Heiligenbergschule und Bismarckplatz

südlicher Abschnitt

▪ verkürzter Linienweg zwischen Kirchheim Friedhof und Betriebshof, ab dort weiter als Linie 21 nach

Schriesheim Bf

Linie 20

gültig bis etwa 20 Uhr

▪ Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt

▪ Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz

▪ zusätzlich: Entfall der Haltestelle Stadtbücherei und Bedienung der Haltestelle Seegarten als

Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand (nur Richtung S-Bf Altstadt)

Linie 29

gültig bis etwa 18 Uhr

▪ verkürzter Linienweg zwischen Boxbergring und Hans-Böckler-Straße, ab dort Umleitung zur

Herrenmühle

▪ Entfall der Haltestellen Bismarckplatz, Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße und Universitätsplatz

▪ zusätzliche Bedienung der Haltestellen Gaisbergstraße und Herrenmühle

gültig zwischen 18 Uhr und 19 Uhr

▪ Umleitung zwischen Marstallstraße (abweichend Steig B) und Peterskirche

▪ Entfall der Haltestelle Universitätsplatz

▪ zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle

Linie 31

gültig bis etwa 18 Uhr

▪ Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Brückenstraße und S-Bf Altstadt

▪ Entfall der Haltestellen Bismarckplatz, Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz und Peterskirche

▪ zusätzliche Bedienung der Haltestellen Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße, Alte Brücke und

Neckarmünzplatz

▪ Bedienung der Haltestelle Bismarckplatz als Ersatzhaltestelle in der Schurmannstraße

Linie 33

gültig bis etwa 18 Uhr

▪ verkürzter Linienweg zwischen Emmertsgrund und Seegarten, ab dort Umleitung zur Herrenmühle

▪ Entfall der Haltestellen Bismarckplatz, Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße und Universitätsplatz

▪ zusätzliche Bedienung der Haltestellen Gaisbergstraße und Herrenmühle

▪ zusätzlich: Entfall der Haltestelle Stadtbücherei und Bedienung der Haltestelle Seegarten als

Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand (nur Richtung Herrenmühle)

gültig zwischen 18 Uhr und 19 Uhr

▪ Umleitung zwischen Marstallstraße (abweichend Steig B) und Peterskirche

▪ Entfall der Haltestelle Universitätsplatz

▪ zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle

Linie 34

gültig bis etwa 18 Uhr

▪ Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen HD Hauptbahnhof (abweichend Steig C bzw. L) und

Alte Brücke Nord

▪ Entfall der Haltestellen Stadtwerke, Stadtbücherei, Seegarten, Bismarckplatz und Bergstraße

▪ zusätzliche Bedienung der Haltestellen Jahnstraße, Neckarwiese und Theodor-Heuss-Brücke

Linie 35

gültig bis etwa 18 Uhr

▪ Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Betriebshof und Jubiläumsplatz

▪ Entfall der Haltestellen HD Hauptbahnhof, Stadtwerke, Stadtbücherei, Seegarten und Bismarckplatz

▪ Bedienung der Haltestelle Bismarckplatz als Ersatzhaltestelle in der Schurmannstraße

Linie 36

gültig bis etwa 18 Uhr

▪ Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Betriebshof und Herrenmühle bzw. S-Bf Altstadt

▪ Entfall der Haltestellen Volkshochschule, Campus Bergheim, Altes Hallenbad, Bismarckplatz, Oberer

Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz

▪ zusätzliche Bedienung der Haltestellen HD Hauptbahnhof, Stadtwerke, Stadtbücherei und Seegarten

Linie 39

gültig bis etwa 18 Uhr

▪ verkürzter Linienweg zwischen Königstuhl und Hans-Böckler-Straße, ab dort zum Seegarten

▪ Entfall der Haltestelle Bismarckplatz

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv)

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 21:07