13.02.2026, 21:07 Uhr

Heidelberg – Abweichender Betrieb wegen Faschingsumzug

Mrn news platzhalter logo 5Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Dienstag, 17. Februar 2026, findet der Faschingsumzug in der Heidelberger Innenstadt statt. Im Zuge der Veranstaltung kommt es auf mehreren rnv-Bahn- und Buslinien im Zeitraum von etwa 12:30 Uhr bis etwa 18 Uhr (Bahn) bzw. etwa 20 Uhr (Bus) zu abweichendem Betrieb.
Linie 5
▪ Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Gneisenaustraße Süd und Hans-Thoma-Platz
▪ Entfall der Haltestellen HD Hauptbahnhof, Stadtwerke, Stadtbücherei, Seegarten, Bismarckplatz,
Brückenstraße, Kußmaulstraße, Blumenthalstraße und Kapellenweg
▪ zusätzliche Bedienung der Haltestellen HD Hauptbahnhof West, Betriebshof, Jahnstraße,
Bunsengymnasium, Technologiepark und Heiligenbergschule
Linie 21
▪ verkürzter Linienweg zwischen Schriesheim Bf und Betriebshof, ab dort weiter als Linie 26 nach
Kirchheim Friedhof
▪ Entfall der Haltestellen HD Hauptbahnhof, Stadtwerke, Stadtbücherei, Seegarten und Bismarckplatz
Linie 22
▪ verkürzter Linienweg zwischen Eppelheim Kirchheimer Straße und Seegarten
▪ Entfall der Haltestelle Bismarckplatz
Linie 23
▪ verkürzter Linienweg zwischen Leimen Friedhof und Seegarten
▪ Entfall der Haltestelle Bismarckplatz
Linie 26
▪ Linienteilung
▪ kein durchgehender Betrieb zwischen Heiligenbergschule und Kirchheim Friedhof
▪ Entfall der Haltestellen Volkshochschule, Campus Bergheim und Altes Hallenbad
2/3
nördlicher Abschnitt
▪ verkürzter Linienweg zwischen Heiligenbergschule und Bismarckplatz
südlicher Abschnitt
▪ verkürzter Linienweg zwischen Kirchheim Friedhof und Betriebshof, ab dort weiter als Linie 21 nach
Schriesheim Bf
Linie 20
gültig bis etwa 20 Uhr
▪ Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt
▪ Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz
▪ zusätzlich: Entfall der Haltestelle Stadtbücherei und Bedienung der Haltestelle Seegarten als
Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand (nur Richtung S-Bf Altstadt)
Linie 29
gültig bis etwa 18 Uhr
▪ verkürzter Linienweg zwischen Boxbergring und Hans-Böckler-Straße, ab dort Umleitung zur
Herrenmühle
▪ Entfall der Haltestellen Bismarckplatz, Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße und Universitätsplatz
▪ zusätzliche Bedienung der Haltestellen Gaisbergstraße und Herrenmühle
gültig zwischen 18 Uhr und 19 Uhr
▪ Umleitung zwischen Marstallstraße (abweichend Steig B) und Peterskirche
▪ Entfall der Haltestelle Universitätsplatz
▪ zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle
Linie 31
gültig bis etwa 18 Uhr
▪ Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Brückenstraße und S-Bf Altstadt
▪ Entfall der Haltestellen Bismarckplatz, Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz und Peterskirche
▪ zusätzliche Bedienung der Haltestellen Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße, Alte Brücke und
Neckarmünzplatz
▪ Bedienung der Haltestelle Bismarckplatz als Ersatzhaltestelle in der Schurmannstraße
Linie 33
gültig bis etwa 18 Uhr
▪ verkürzter Linienweg zwischen Emmertsgrund und Seegarten, ab dort Umleitung zur Herrenmühle
▪ Entfall der Haltestellen Bismarckplatz, Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße und Universitätsplatz
▪ zusätzliche Bedienung der Haltestellen Gaisbergstraße und Herrenmühle
▪ zusätzlich: Entfall der Haltestelle Stadtbücherei und Bedienung der Haltestelle Seegarten als
Ersatzhaltestelle am Fahrbahnrand (nur Richtung Herrenmühle)
3/3
gültig zwischen 18 Uhr und 19 Uhr
▪ Umleitung zwischen Marstallstraße (abweichend Steig B) und Peterskirche
▪ Entfall der Haltestelle Universitätsplatz
▪ zusätzliche Bedienung der Haltestellen Alte Brücke, Neckarmünzplatz und Herrenmühle
Linie 34
gültig bis etwa 18 Uhr
▪ Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen HD Hauptbahnhof (abweichend Steig C bzw. L) und
Alte Brücke Nord
▪ Entfall der Haltestellen Stadtwerke, Stadtbücherei, Seegarten, Bismarckplatz und Bergstraße
▪ zusätzliche Bedienung der Haltestellen Jahnstraße, Neckarwiese und Theodor-Heuss-Brücke
Linie 35
gültig bis etwa 18 Uhr
▪ Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Betriebshof und Jubiläumsplatz
▪ Entfall der Haltestellen HD Hauptbahnhof, Stadtwerke, Stadtbücherei, Seegarten und Bismarckplatz
▪ Bedienung der Haltestelle Bismarckplatz als Ersatzhaltestelle in der Schurmannstraße
Linie 36
gültig bis etwa 18 Uhr
▪ Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Betriebshof und Herrenmühle bzw. S-Bf Altstadt
▪ Entfall der Haltestellen Volkshochschule, Campus Bergheim, Altes Hallenbad, Bismarckplatz, Oberer
Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz
▪ zusätzliche Bedienung der Haltestellen HD Hauptbahnhof, Stadtwerke, Stadtbücherei und Seegarten
Linie 39
gültig bis etwa 18 Uhr
▪ verkürzter Linienweg zwischen Königstuhl und Hans-Böckler-Straße, ab dort zum Seegarten
▪ Entfall der Haltestelle Bismarckplatz

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv)

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 21:07

