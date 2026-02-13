Germersheim – Wirtschaftsjunioren Südpfalz zu Gast bei Landrat Martin Brandl

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Kürzlich trafen sich Vorstandsmitglieder der Wirtschaftsjunioren Südpfalz mit Landrat Martin Brandl, Kreisbeigeordneter Anette Kloos sowie Kreiswirtschaftsförderin Maria Farrenkopf zu einem Austausch und gab Einblicke in die Arbeit und Ausrichtung des jungen Unternehmernetzwerks. „Wir verstehen uns als Stimme der jungen Wirtschaft in der Südpfalz“, erläuterte Vorstandsmitglied Carsten Engel. „Aktive Mitglieder sind Unternehmerinnen und Unternehmer, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Führungskräfte aus allen Branchen und Unternehmensgrößen, die unter 40 Jahre alt sind“, so Sophie Schrittenloher, Sprecherin der Wirtschaftsjunioren Südpfalz, „aber auch Ü40 sind bei uns willkommen, denn als passives Mitglied gibt es viele Möglichkeiten des Mitwirkens“. Im Fokus stehen Vernetzung, Austausch und die Bildung von Know-how. Der Verband gehört zu den jüngsten Verbänden innerhalb der deutschlandweit organisierten Wirtschaftsjunioren und zählt insgesamt rund 100 Mitglieder. Aktive Mitglieder sind Unternehmerinnen und Unternehmer, Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie Führungskräfte aus allen Branchen und Unternehmensgrößen, die unter 40 Jahre alt sind. Das Netzwerk organisiert unter anderem monatliche Stammtische, regelmäßige Treffen in Arbeitskreisen sowie größere Veranstaltungen wie den „Ball der Wirtschaft“ und die neue Unternehmerveranstaltung „Fokus Wirtschaft“. Neue Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen. Infos sind zu finden unter www.wj-suedpfalz.de.

Quelle

Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 13:37