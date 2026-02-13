  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Germersheim – Jetzt anmelden: Erste-Hilfe-Kurs für Jugendgruppenleitungen – noch freie Plätze

Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 7. März veranstaltet der Kreisjugendring Germersheim e. V. einen kostenfreien Erste-
Hilfe-Kurs für Jugendgruppenleitungen. Der Kurs findet von 9 bis 17 Uhr in den Räumlichkeiten des
DRK in Germersheim (Hans Graf Sponeck Str. 33) statt und steht allen offen, die sich ehrenamtlich
in der Kinder- und Jugendarbeit engagieren.

Er kann bei Bedarf sowohl im Rahmen der Grundausbildung für Jugendgruppenleitungen beim Erwerb der Jugendleitercard „Juleica“ als auch
bei der Juleica-Verlängerung anerkannt werden.

„Wir sind froh, dass die Menschen, die sich ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit
engagieren, für den Fall der Fälle geschult werden. Damit sind sie besser gewappnet und können,
falls es zu einem medizinischen Problem kommen sollte, im Alltag und in Notsituationen richtig
reagieren. So sind die Kinder und Jugendlichen, die sie betreuen, in guten Händen. Dabei können
wir uns immer wieder auf die Kolleginnen und Kollegen des Deutschen Roten Kreuzes verlassen, die
die Schulungen leiten.“, so der Erste Kreisbeigeordnete Christoph Buttweiler.

Jugendamtsleiterin Denise Hartmann-Mohr bedankt sich beim Kreisjugendring: „Es ist toll, dass
dank der Förderung durch den Kreisjugendring die Teilnahme am Erste-Hilfe-Kurs für die
Ehrenamtlichen kostenlos ist.“

Anmeldungen für den Erste-Hilfe-Kurs (mit Nennung von Vorname, Name, Verein bzw. Verband,
Geburtsdatum, Mailadresse und Handynummer) nimmt Lara Anslinger von der Kreisjugendpflege
per Mail an kreisjugendpflege@kreis-germersheim.de oder telefonisch unter 07274/53 3900
entgegen.

Quelle: Kreisverwaltung Germersheim

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 22:06

