Frankenthal – Vom Frauenfrühstück zum Frauenabend: Film, Buffet & Begegnung zum Internationalen Frauentag

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Das frühere Frauenfrühstück bekommt ein neues Format: Zum Internationalen Frauentag am

Sonntag, 8. März 2026, wird daraus ein Internationaler Frauenabend im Dathenushaus

Frankenthal – mit Film, Buffet und viel Raum für Austausch. Eine Kinderbetreuung wird

ebenfalls angeboten.

Ab 16.30 Uhr heißt es ankommen und ins Gespräch kommen, um 17 Uhr startet ein

humorvoller Film, der thematisch zum Frauentag passt. Danach sind alle Frauen herzlich

zum offenen Buffet eingeladen. Ganz unkompliziert: Jede darf etwas mitbringen, eine

Anmeldung zum Buffet oder zur Kinderbetreuung ist nicht nötig.

Organisiert wird der Frauenabend von der Gleichstellungsstelle der Stadt Frankenthal

gemeinsam mit der CDU Frauen Union, den Frauen im Bündnis Die Grünen, den Frauen im

SPD-Stadtverband, der Frauengruppe Lajan Imailah der Ahmadiyya Muslim Gemeinde

(KdöR), dem Verein Frauen für Frauen e. V., dem Beirat für Migration und Integration der

Stadt Frankenthal sowie der Evangelischen Erwachsenenbildung.

Die Begrüßung und Eröffnung übernimmt Aisha Sadagopan, Gleichstellungsbeauftragte der

Stadt Frankenthal. Mit dem neuen Abendformat knüpfen die Veranstalterinnen an das

frühere Frauenfrühstück an – und entwickeln es weiter: Ziel ist ein lockerer Rahmen, in dem

Frauen sich begegnen, vernetzen und gemeinsam Zeit verbringen können. Ob jung oder alt,

neu in Frankenthal oder schon lange hier – willkommen sind alle Frauen aus Frankenthal

und Umgebung.

Der Internationale Frauentag am 8. März steht weltweit für Gleichberechtigung, Sichtbarkeit

und Solidarität. Der Frauenabend macht genau das erlebbar: Er schafft Raum für Austausch,

stärkt lokale Netzwerke und zeigt, wie vielfältig und stark Frauen in Frankenthal sind. Die

Veranstalterinnen freuen sich auf einen lebendigen Abend voller Begegnung, Lachen und

Empowerment.

AUF EINEN BLICK

• Was: Internationaler Frauenabend mit Film, Mitbring-Buffet & Kinderbetreuung

• Wann: Sonntag, 8. März

• Wo: Dathenushaus Frankenthal

• Einlass: 16.30 Uhr | Filmbeginn: 17 Uhr

• Essen: Mitbring-Buffet

• Anmeldung: Nicht erforderlich

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 21:24