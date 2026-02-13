  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Frankenthal – Vom Frauenfrühstück zum Frauenabend: Film, Buffet & Begegnung zum Internationalen Frauentag

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Das frühere Frauenfrühstück bekommt ein neues Format: Zum Internationalen Frauentag am
Sonntag, 8. März 2026, wird daraus ein Internationaler Frauenabend im Dathenushaus
Frankenthal – mit Film, Buffet und viel Raum für Austausch. Eine Kinderbetreuung wird
ebenfalls angeboten.

Ab 16.30 Uhr heißt es ankommen und ins Gespräch kommen, um 17 Uhr startet ein
humorvoller Film, der thematisch zum Frauentag passt. Danach sind alle Frauen herzlich
zum offenen Buffet eingeladen. Ganz unkompliziert: Jede darf etwas mitbringen, eine
Anmeldung zum Buffet oder zur Kinderbetreuung ist nicht nötig.

Organisiert wird der Frauenabend von der Gleichstellungsstelle der Stadt Frankenthal
gemeinsam mit der CDU Frauen Union, den Frauen im Bündnis Die Grünen, den Frauen im
SPD-Stadtverband, der Frauengruppe Lajan Imailah der Ahmadiyya Muslim Gemeinde
(KdöR), dem Verein Frauen für Frauen e. V., dem Beirat für Migration und Integration der
Stadt Frankenthal sowie der Evangelischen Erwachsenenbildung.

Die Begrüßung und Eröffnung übernimmt Aisha Sadagopan, Gleichstellungsbeauftragte der
Stadt Frankenthal. Mit dem neuen Abendformat knüpfen die Veranstalterinnen an das
frühere Frauenfrühstück an – und entwickeln es weiter: Ziel ist ein lockerer Rahmen, in dem
Frauen sich begegnen, vernetzen und gemeinsam Zeit verbringen können. Ob jung oder alt,
neu in Frankenthal oder schon lange hier – willkommen sind alle Frauen aus Frankenthal
und Umgebung.

Der Internationale Frauentag am 8. März steht weltweit für Gleichberechtigung, Sichtbarkeit
und Solidarität. Der Frauenabend macht genau das erlebbar: Er schafft Raum für Austausch,
stärkt lokale Netzwerke und zeigt, wie vielfältig und stark Frauen in Frankenthal sind. Die
Veranstalterinnen freuen sich auf einen lebendigen Abend voller Begegnung, Lachen und
Empowerment.

AUF EINEN BLICK

• Was: Internationaler Frauenabend mit Film, Mitbring-Buffet & Kinderbetreuung
• Wann: Sonntag, 8. März
• Wo: Dathenushaus Frankenthal
• Einlass: 16.30 Uhr | Filmbeginn: 17 Uhr
• Essen: Mitbring-Buffet
• Anmeldung: Nicht erforderlich

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 21:24

