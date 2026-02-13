Dossenheim / Rhein-Neckar-Kreis – In ein Mehrfamilienhaus in der Richard-Wagner-Straße ist am Donnerstag eine bislang unbekannte Täterschaft eingebrochen. Aus einer Wohnung im zweiten Obergeschoss wurden Schmuckstücke sowie Bargeld gestohlen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen 08:15 Uhr und 19:30 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich über die Wohnungstür Zutritt zu den Räumlichkeiten und durchsuchten mehrere Zimmer gezielt nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Der entstandene Diebstahlschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls wurden vom Fachdezernat für Eigentumsdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Zeugen gesucht

Während des möglichen Tatzeitraums wurde im Treppenhaus des Wohnhauses ein Zeitungsverkäufer von einem Nachbarn wahrgenommen. Ob ein Zusammenhang besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet den genannten Zeitungsverkäufer sowie weitere Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621 174-4444 zu melden.

Polizei gibt Präventionstipps

Angesichts des Vorfalls weist die Polizei erneut auf wichtige Schutzmaßnahmen hin:

Haus- und Wohnungstüren auch bei kurzer Abwesenheit stets abschließen

Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren vollständig schließen – gekippte Fenster gelten als offene Fenster

Schlüssel niemals im Außenbereich verstecken

Bei Schlüsselverlust den Schließzylinder austauschen

Auf unbekannte Personen im Wohnumfeld achten

Verdächtige Beobachtungen umgehend der Polizei melden

Hinweise auf Abwesenheiten nicht öffentlich, etwa in sozialen Netzwerken, teilen

Zusätzlich empfiehlt die Polizei mechanische Sicherungen an Fenstern und Türen sowie gegebenenfalls den Einsatz einer Einbruch- oder Überfallmeldeanlage.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz stellt die Polizei im Rahmen ihrer Präventionskampagne „K-Einbruch“ bereit.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 17:38