Dirmstein – Chefarztwechsel an der Schlossparkklinik



Dirmstein/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Anfang Februar verantwortet Prof. Dr. Thorsten Mikoteit die medizinische Leitung der privaten Akutklinik

für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin.

Mit dem Wechsel der chefärztlichen Leitung beginnt in der Schlossparkklinik

Dirmstein ein neues Kapitel. Anfang Februar hat Prof. Dr. Thorsten Mikoteit, 56, die medizinische Verantwortung

an der privaten Akutklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin übernommen.

Der gebürtige Ostwestfale lebte und arbeitete viele Jahre in der Schweiz, wo er zuletzt in leitender Funktion an

den Solothurner Spitälern tätig war. Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Behandlung von affektiven Störungen,

Depressionen, Burn-out und Angststörungen bringt der habilitierte Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

mit. Zudem beschäftigte er sich während seiner akademischen Laufbahn intensiv mit den Zusammenhängen

zwischen Stress, Schlaf und seelischer Gesundheit.

„In unseren Gesprächen habe ich Prof. Mikoteit als ausgewiesenen Experten und als einen Menschen erlebt,

der mit Ruhe, Klarheit, Neugier und Zugewandtheit auf andere zugeht. Deshalb freut es mich sehr, dass wir ihn

für uns gewinnen konnten“, sagt Alexander Zimmer, Vorstand des DSK Regionalverband Worms, dem Träger

der Schlossparkklinik.

An der neuen Aufgabe in Dirmstein reize ihn nicht allein die medizinische Verantwortung, so Prof. Mikoteit.

„Mein Ziel war es immer, hochqualitative Medizin in einem wertschätzenden, ansprechenden Umfeld zu

praktizieren. Die Schlossparkklinik bietet genau das: Ruhe, Ästhetik, Natur, engagierte Mitarbeitende und ein

starkes therapeutisches Team.“

Anerkennung für zwei prägende Persönlichkeiten

Mit der Neubesetzung ist die Staffelübergabe in der chefärztlichen Leitung vollzogen. Thomas Stallknecht und

Dr. Volker Draschka, die die Schlossparkklinik über Jahre hinweg in verschiedenen Funktionen und zuletzt als

Chefarzt-Duo prägten, gaben ihre Posten aus Altersgründen ab. Ganz zurückziehen werden sie sich jedoch nicht:

Beide bleiben der Klinik eng verbunden. Ihre Erfahrung, Präsenz und die Vertrautheit mit dem Haus werden

weiterhin gefragt sein – nicht zuletzt, um den Übergang in der Leitung verlässlich zu begleiten.

Klinikleiterin Katharina Zimmer: „Thomas Stallknecht und Dr. Volker Draschka haben mit ihrer Expertise, ihrer

angenehmen Art und ihrem Blick für den Menschen unsere Klinik mitgetragen. Auch für unsere Patienten und

unser Team waren sie wichtige, verlässliche Ansprechpartner und Stützen. Dass uns beide erhalten bleiben, ist

ein Geschenk.“

Quelle: Deutsche Seniorenförderung und Krankenhilfe Regionalverband Worms e. V.

Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 22:00