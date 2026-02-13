Dirmstein – Chefarztwechsel an der Schlossparkklinik

Dirmstein/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Anfang Februar verantwortet Prof. Dr. Thorsten Mikoteit die medizinische Leitung der privaten Akutklinik
für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin.
Mit dem Wechsel der chefärztlichen Leitung beginnt in der Schlossparkklinik
Dirmstein ein neues Kapitel. Anfang Februar hat Prof. Dr. Thorsten Mikoteit, 56, die medizinische Verantwortung
an der privaten Akutklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin übernommen.
Der gebürtige Ostwestfale lebte und arbeitete viele Jahre in der Schweiz, wo er zuletzt in leitender Funktion an
den Solothurner Spitälern tätig war. Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Behandlung von affektiven Störungen,
Depressionen, Burn-out und Angststörungen bringt der habilitierte Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie
mit. Zudem beschäftigte er sich während seiner akademischen Laufbahn intensiv mit den Zusammenhängen
zwischen Stress, Schlaf und seelischer Gesundheit.
„In unseren Gesprächen habe ich Prof. Mikoteit als ausgewiesenen Experten und als einen Menschen erlebt,
der mit Ruhe, Klarheit, Neugier und Zugewandtheit auf andere zugeht. Deshalb freut es mich sehr, dass wir ihn
für uns gewinnen konnten“, sagt Alexander Zimmer, Vorstand des DSK Regionalverband Worms, dem Träger
der Schlossparkklinik.
An der neuen Aufgabe in Dirmstein reize ihn nicht allein die medizinische Verantwortung, so Prof. Mikoteit.
„Mein Ziel war es immer, hochqualitative Medizin in einem wertschätzenden, ansprechenden Umfeld zu
praktizieren. Die Schlossparkklinik bietet genau das: Ruhe, Ästhetik, Natur, engagierte Mitarbeitende und ein
starkes therapeutisches Team.“
Anerkennung für zwei prägende Persönlichkeiten
Mit der Neubesetzung ist die Staffelübergabe in der chefärztlichen Leitung vollzogen. Thomas Stallknecht und
Dr. Volker Draschka, die die Schlossparkklinik über Jahre hinweg in verschiedenen Funktionen und zuletzt als
Chefarzt-Duo prägten, gaben ihre Posten aus Altersgründen ab. Ganz zurückziehen werden sie sich jedoch nicht:
Beide bleiben der Klinik eng verbunden. Ihre Erfahrung, Präsenz und die Vertrautheit mit dem Haus werden
weiterhin gefragt sein – nicht zuletzt, um den Übergang in der Leitung verlässlich zu begleiten.
Klinikleiterin Katharina Zimmer: „Thomas Stallknecht und Dr. Volker Draschka haben mit ihrer Expertise, ihrer
angenehmen Art und ihrem Blick für den Menschen unsere Klinik mitgetragen. Auch für unsere Patienten und
unser Team waren sie wichtige, verlässliche Ansprechpartner und Stützen. Dass uns beide erhalten bleiben, ist
ein Geschenk.“
Quelle: Deutsche Seniorenförderung und Krankenhilfe Regionalverband Worms e. V.
Zuletzt aktualisiert am 13. Februar 2026, 22:00