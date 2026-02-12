Weinheim – Sulzbescher Hutzle stürmten das Rathaus

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Eine Karriereleiter für OB Monuel

Sulzbescher Hutzle stürmten das Rathaus – Im nächstem Jahr fahren sie ins „Heidelberger Ausland“ – Auch Oberflockenbach in Narrenhand



„Heit is fürwar ein besonderer Tag, weil de OB Monuel uns e letschdes Mol erwart. Es is, wie es is, du bischt als neuer Londrat gewählt, und doi Tage in Woinem, sie sin gezählt.“ Mit diesen Sätzen, vorgetragen von Ober-Hutzel Ellen Wind, überreichten die Sulzbescher Hutzle am „Schmutzigen Donnerstag“ ein besonderes symbolisches Geschenk an Weinheims scheidenden Oberbürgermeister Manuel Just: eine Karriereleiter. Dazu reichten sie die gut gemeinte Empfehlung: „Es is jo schun en morz Karriereschritt, und e bissl meh Bimbes bringt er a noch mit.“ Und: „Um noch weiterzusteige, Schritt fer Schritt, bringe ma die Original Karrierelaader mit“.

Weinheims OB nahm die Insignien der Macht lachend entgegen und ließ sich traditionsgemäß die Krawatte kürzen, ebenso wie sein Stellvertreter Erster Bürgermeister Andreas Buske, der in eine Donald-Trump-Verkleidung geschlüpft war. Sulzbachs Ortsvorsteher Frank Eberhardt hatte seinen Kragenschmuck schon zuvor preisgegeben – auch Alt-Bürgermeister Torsten Fetzner, der im Schlepptau der Hutzeln das Rathaus stürmte, gab seine Krawatte. Buske alias Trump gaben die Sulzbacher Frauen für seine bevorstehende Zeit als Interims-OB mit auf den Weg: „Allen Leuten recht getan, ist ebbes, was nur de OB Buske kann.“ Denn: „Ein Monn wie du, der verzagt nie, wonns trotzdem mol brenzlisch wird, greifscht zur KI.“

Bald-Landrat Just will offenbar auf seine Hutzeln aus Sulzbach auch im neuen Amt nicht verzichten und lud die Besucherinnen für Altweiberfastnacht im nächsten Jahr aufs Heidelberger Landratsamt ein. Nun wollen sie sich beraten, ob sie auch wirklich ins „Heidelberger Ausland“ reisen…

Lieber, das war herauszuhören, würden sie nächstes Jahr wieder an derselben Stelle empfangen werden: „Hoffe ma mol, dass es weitergeht mit unserm Rathaussturm, ob der OB-Nachfolger mitmacht, orrer sou en traurische Wurm, es lebe hoch das Brauchtum unserer Stadt, es grüße dien Sulzbescher Hutzle mit em herzliche Krabb-Krabb.“

Etwa zur gleichen Zeit machten auch in Oberflockenbach die Narren die Verwaltungsstelle unsicher, Ortschaftsräte und die Musikanten des Orts übernahmen von Ortsvorsteherin Carola Meyer den Rathausschlüssel und damit die Regentschaft bis Aschermittwoch.



Quelle Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Februar 2026, 14:31