Speyer – Fastenzeit am Dom zu Speyer 2026 – Gottesdienste, Konzerte und Fastenpredigten im Dom zu Speyer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Aschermittwoch beginnt die Fastenzeit, mit der sich Christinnen und Christen auf die Feier der Auferstehung Jesu vorbereiten. In der kirchlichen Tradition gilt in den Wochen vor Ostern das Gebot zu fasten, zu beten und Almosen zu geben. Der Sinn der Österlichen Bußzeit besteht darin, Verzicht zu üben, um sich auf das zu besinnen, was wirklich Bedeutung hat. Gleichzeitig soll das Bewusstsein dafür geschärft werden, sich nicht nur mit sich selbst zu beschäftigen, sondern auch für andere da zu sein. Gottesdienste und Andachten, Konzerte und Fastenpredigten laden in dieser Zeit in den Speyerer Dom ein.

Besondere Gottesdienste in der Fastenzeit

Mit dem Aschermittwoch, in diesem Jahr der 18. Februar, endet die Fastnachts- und beginnt die Fastenzeit. Das Wort „Karneval“ (von lateinisch „carne vale“ – „Fleisch, lebe wohl“) weist auf die Tradition des Fleischverzichts hin. Begangen wird der Beginn der Fastenzeit mit einer Pontifikalvesper ab 18 Uhr und einem Pontifikalamt ab 18:30 Uhr mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann. In diesem Gottesdienst erhalten die Gläubigen das Aschenkreuz, als äußeres Zeichen der Bereitschaft zur Umkehr und Buße. Musikalisch gestaltet werden Vesper und Messfeier von der Schola gregoriana der Dommusik. Am Sonntag, 1. März, 20 Uhr, feiert Domdekan em. Dr. Christoph Kohl im Dom einen „Gottesdienst – mal anders“. Dieser beschäftigt sich inhaltlich mit der Suche nach der „Quelle des Lebens“ und zeichnet sich durch die Möglichkeit zur Beteiligung und meditative Elemente aus. Treffpunkt ist um 19:55 Uhr vor dem südwestlichen Seitenportal des Doms.

Die Dompfarrei Pax Christi lädt dazu ein, sich gemeinsam auf Ostern vorzubereiten und zu einer frühmorgendlichen Andacht in der Apsis des Doms zusammenzukommen. Die Frühschichten finden an drei aufeinander folgenden Freitagen, am 13., 20. und 27. März, jeweils um 6:30 Uhr statt – mit anschließendem gemeinsamen Frühstück im Spee-Haus. In einem Pontifikalamt am 4. Fastensonntag, 15. März, 10 Uhr, wird der Amtseinführung von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am 2. März 2008 gedacht. Musikalisch wird der Gottesdienst vom KathedralJugendChor mit Musik von Giovanni P. da Palestrina, Caspar Ett und gregorianischen Gesängen gestaltet.

Auf drei besondere Gottesdienste, die zwar inhaltlich nicht zu Fastenzeit gehören, aber während ihr stattfinden, sei hier ebenfalls hingewiesen:

Am 19. März wird das Fest des Heiligen Joseph gefeiert. Dazu findet um 18 Uhr in der Kirche St. Joseph eine Kapitelsvesper und ab 18:30 Uhr ein Kapitelsamt statt, die von der Schola gregoriana der Dommusik musikalisch gestaltet werden. Am Tag der Tag-und-Nacht-Gleiche, Freitag, 20. März, lädt das Domkapitel Speyer um 6:15 Uhr zu einer Andacht in den Dom ein. Zu diesem Datum ist bei gutem Wetter ein besonderes Lichtphänomen im Dom zu beobachten. Dabei scheint die Sonne durch das runde Fenster der Apsis bis zum 110 Meter entfernten romanischen Hauptportal. Gestaltet wird die Andacht von Domkapitular Franz Vogelgesang und Domorganist Markus Eichenlaub. Mit einem geistlichen Impuls und meditativer Orgelmusik verstärken sie die besondere Stimmung, die an diesem Morgen im Dom herrscht. Um 7 Uhr besteht die Möglichkeit, im Dom die Frühmesse zu besuchen. Mit den Gottesdiensten zum Hochfest „Verkündigung des Herrn“ am 25. März geht der Blick in Richtung Weihnachten. Die Kirche feiert an diesem Tag die Ankündigung der Menschwerdung Gottes. Aus diesem Anlass findet um 18 Uhr eine Kapitelsvesper und um 18:30 Uhr ein Kapitelsamt statt. Die Capella Spirensis der Dommusik singt Stücke von Ludovico da Victoria, Giovanni Gastoldi und Gregorianik.

Konzerte in der Fastenzeit

Die Konzertreihe „Cantate Domino“ beginnt in diesem Jahr am Vorabend des 1. Fastensonntags, Samstag, 21. Februar, 18 Uhr, mit Kantaten von Dietrich Buxtehude und Johann Sebastian Bach. Das Originalklangensemble „L’arpa festante“ und die Capella Spirensis musizieren gemeinsam unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori die Kantate „Gott, hilf mir“ (BuxWV 34) von Dieterich Buxtehude und die Kantate „Aus der Tiefen“ (BWV 131) von Johann Sebastian Bach. Letztere gibt dem Konzert zugleich seinen Titel. Ergänzt werden die beiden Kantaten von Orgelwerken der beiden Meister, gespielt von Domorganist Markus Eichenlaub. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Am Samstag, 28. Februar, ist ab 18 Uhr das „Ensemble Canto corde sonore“ in der Reihe „Cantate Domino“ im Dom zu Gast. Die Sopranistinnen Doris Steffan und Lisa Stöhr sowie der Tenor Martin Steffan werden instrumentell von Rudolf Merkel an der Laute und Ulrike Klamp an dem Violone begleitet. Zusammen musizieren die fünf Musikerinnen und Musiker Vokalkonzerte aus der Frühbarockzeit von Johann Hermann Schein, Heinrich Schütz und Claudio Monteverdi. Das Konzert steht unter dem Titel „Herr, wenn ich nur dich habe“. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Die Dommusik lädt am Samstag, 7. März, 19 Uhr, und Sonntag, 8. März, 16 Uhr, zu Aufführungen der „Johannespassion“ in die Friedenskirche St. Bernhard in Speyer ein. Johann Sebastian Bachs berühmtes Werk für Soli, Chor und Orchester erzählt die biblische Leidensgeschichte unmittelbar und berührt zugleich die Seele der Hörenden mit emotionaler und spiritueller Intensität. Bachs Johannespassion offenbart die einzigartige Fähigkeit dieses Ausnahmekomponisten, Musik zu einem Medium zu machen, das Text, Gefühl und spirituelle Reflexion untrennbar verbindet. Vokalsolisten, Chor und Publikum werden gleichermaßen in einen lebendigen Dialog über Schuld, Leiden und Erlösung eingebunden – ein Meisterwerk, das zeitlos bleibt und bis heute seine kraftvolle, berührende Wirkung entfaltet. Als Solisten treten Georg Poplutz als Evangelist und Markus Flaig als Christus in Erscheinung. Miriam Feuersinger (Sopran), Elvira Bill (Alt), Florian Cramer (Tenor) und Klaus Mertens (Bass) gestalten weitere Solopartien. Das Barockorchester L’arpa festante und der KathedralJugendChor Speyer agieren unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori. Tickets sind in der Dom-Info sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und Online (https:/www.reservix.de/speyer/venue/kaiserdom/v4388) erhältlich.

Im Mittelpunkt des Konzertes der Reihe „Cantate Domino“ am Samstag, 14. März, 18 Uhr, steht das Werk „The Crucifixion“ von John Stainer (1840–1901). Es trägt den Untertitel „Eine Mediation über die Passion Christi“ und wurde für zwei Männerstimmen, einen Chor und Orgel geschrieben. Sebastian Hübner, Tenor, und Matthias Horn, Bass, gestalten die Gesangspartien zusammen mit dem Domchor Speyer. Die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub. Die musikalische Leitung liegt in Händen von Domkantor Joachim Weller. Ein weiteres Konzerterlebnis der Passionszeit findet am Samstag, 21. März, 18 Uhr, im Dom statt. Es erklingt der Kantatenzyklus „Membra Jesu nostri“ von Dietrich Buxtehude. In den sieben kurzen Einzelkantaten werden Füße, Knie, Hände, Seite, Brust, Herz und Gesicht des gekreuzigten Christus allegorisch gedeutet. Frühbarocke Musik „at its best“, dargeboten von der Capella Spirensis und dem Barockensemble L’arpa festante unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori. Tickets sind in der Dom-Info sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und Online (https://www.reservix.de/speyer/venue/kaiserdom/v4388) erhältlich.

Am Samstag, 28. März, 19:30 Uhr, gibt es die Gelegenheit, die „Markuspassion“ von Reinhard Keiser zu erleben. Dieses Meisterwerk des Barock zeugt eindrucksvoll von der emotionalen Kraft dieser Epoche. Erzählt wird die Leidensgeschichte Jesu gemäß dem Markus-Evangelium mit dramatischer Erzählweise und tiefreichender Musik, die Zuhörer bis heute berührt. Keiser, bekannt für seine Opern, zeigt in dieser Passion Bühnenleidenschaft: Dramatische Rezitative, gefühlvolle Arien und einprägsame Choräle führen mitten ins Geschehen. Als Vokalsolisten wirken Maximilian Fieth als Evangelist, Anabelle Hund (Sopran), Matthias Lucht (Altus), Nikolas Groth (Tenor) und Michael Roman (Bass) an der Aufführung mit. Unter der Leitung von Michael Marz singen und spielen die Seniorenkantorei der Dommusik Speyer und die Kammerphilharmonie Mannheim. Tickets sind in der Dom-Info sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und Online (https://www.reservix.de/speyer/venue/kaiserdom/v4388) erhältlich. Eine musikalische Meditation zur Karwoche bietet das Konzert am Mittwoch der Karwoche, 1. April, 19:30 Uhr. Es trägt den Titel „Schlag auf Schlag“ und markiert den Schluss- und Höhepunkt der musikalischen Beschäftigung mit dem Leiden Christi in der Passionszeit. Domdekan em. Dr. Christoph Kohl wird die Passionsgeschichte nach Matthäus in Abschnitten lesen. Die Schlagzeugerin Leonie Klein kommentiert das Geschehen und die damit verbundenen Emotionen jedes dieser Abschnitte anschließend musikalisch. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Fastenpredigten

Mit Blick auf das aktuelle Weltgeschehen hat das Domkapitel entschieden, die diesjährigen Fastenpredigten unter das Leitthema „Frieden“ zu stellen. Am 19. Februar wird der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, als Fastenprediger im Dom sprechen. Die Journalistin und Co-Moderatorin im „heute journal“ des ZDF, Gundula Gause, kommt am 26. Februar zu einer Fastenpredigt nach Speyer. Damit konnten abermals zwei prominente Persönlichkeiten dazu gewonnen werden, die Tradition der Fastenpredigten im Speyerer Dom fortzuführen. Ursprünglich hatte Kardinal Jean-Claude Hollerich aus Luxemburg für eine weitere Fastenpredigt in der üblicherweise dreiteiligen Reihe zugesagt. Er musste jedoch aufgrund anderweitiger Verpflichtungen kurzfristig absagen, so dass in diesem Jahr zwei anstatt drei Fastenpredigten zu erleben sein werden. Die Fastenpredigten im Speyerer Dom stehen unter der Überschrift „ImPuls“ und sind eingebettet in den Rahmen einer abendlichen Andacht im Dom. Beginn ist jeweils um 19:30 Uhr. Die liturgische Leitung liegt am 19. Februar in der Hand von Domdekan Dr. Georg Müller, am 26. Februar steht Generalvikar Markus Magin der Andacht vor. Domorganist Markus Eichenlaub übernimmt die musikalische Gestaltung, wobei Text und Musik zueinander in Beziehung gesetzt werden. Alle Fastenpredigten werden live auf den Social-Media-Kanälen von Bistum und Dom übertragen und sind dort auch im Nachgang abrufbar z. B. unter https://www.youtube.com/@domzuspeyer_official/streams

Zum Hintergrund: Die Fastenzeit

Die Fastenzeit soll Zeit der Besinnung sein. Ein Mittel dazu ist das Fasten, das auch alle anderen großen Religionen als spirituelle Übung kennen. Die Menschen sollen in dieser Zeit auf Dinge verzichten, die ihnen lieb und angenehm sind. Die äußeren Zeichen der Fastenzeit sind die Verhüllung der Kreuze im Dom mit violetten Tüchern; Violett ist die liturgische Farbe der Fastenzeit.

Terminübersicht Gottesdienste:

Aschermittwoch, 18. Februar 2026

18:00 Uhr Pontifikalvesper

mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann

Schola gregoriana

Deutsche Vesper zum Tag

18:30 Uhr Pontifikalamt mit Austeilung des Aschenkreuzes

mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann

Schola gregoriana

Gregorianik: Missa XVII in tempore quadragesimae

Introitus „Exsurge Domine“

Communio „Dico vobis“

Deutsche Wechselgesänge aus dem Gotteslob

Sonntag, 1. März 2026

20:00 Uhr – „Gottesdienst im Dom – mal anders“

mit Domdekan em. Dr. Christoph Kohl

Freitag, 13. März 2026

6:30 Uhr – Frühschicht der Dompfarrei in der Afrakapelle

anschließend Frühstück im Spee-Haus

Sonntag, 15. März 2026 | 1. Fastensonntag

10:00 Uhr – Pontifikalamt

Jahrestag der Amtseinführung von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann

KathedralJugendChor

Giovanni P. da Palestrina: Missa „Qual è il più

grande Amor“ (K, A)

Caspar Ett: Laudate Dominum quia benignus est

Gregorianik: Credo III, Sanctus XVII

Introitus „Laetare Jerusalem“

Donnerstag, 19. März 2026 | Hl. Joseph

Die Gottesdienste finden in der Kirche St. Joseph (Gilgenstraße) statt.

18:00 Uhr – Kapitelsvesper

Schola gregoriana

Deutsche Vesper vom Heiligengedenktag

18:30 Uhr – Kapitelsamt

Schola gregoriana

Gregorianik: Missa VIII de angelis

Deutsche Wechselgesänge aus dem Gotteslob

Freitag, 20. März 2026

6:15 Uhr – Andacht zur Tag-und-Nacht-Gleiche

mit Domkapitular Franz Vogelgesang und Domorganist Markus Eichenlaub

6:30 Uhr – Frühschicht der Dompfarrei in der Afrakapelle

anschließend Frühstück im Spee-Haus

Mittwoch, 25. März 2026 | Hochfest Verkündigung des Herrn

18:00 Uhr – Kapitelsvesper

Capella Spirensis

Deutsche Vesper vom Festtag

Falsobordone-Satz zum Magnificat

Ludovico da Victoria: Ne timeas, Maria

18:30 Uhr – Kapitelsamt

Capella Spirensis

Giovanni Gastoldi: Missa „Ne timeas, Maria“ (K, G, A)

Tomàs Luis de Victoria: Ave Maria

Gregorianik: Sanctus I

Introitus „Rorate cæli“

Communio „Ecce virgo“

Freitag, 27. März 2026

6:30 Uhr – Frühschicht der Dompfarrei in der Afrakapelle

anschließend Frühstück im Spee-Haus

Terminübersicht Konzerte:

Samstag, 21. Februar 2026, 18:00 Uhr

zum 1. Fastensonntag

Aus der Tiefen

Kantaten zum Beginn der Fastenzeit

Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Gott, hilf mir, Kantate BuxWV 34

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Aus der Tiefen, Kantate BWV 131

Capella Spirensis

Barockensemble L’arpa festante

Markus Eichenlaub, Orgel

Markus Melchiori, Leitung

Eintritt frei, Spenden erbeten.

Samstag, 28. Februar 2026, 18:00 Uhr

„Cantate Domino“ zum Zweiten Fastensonntag

Herr, wenn ich dich nur habe

Vokalkonzerte aus der Frühbarockzeit

von Johann Hermann Schein, Heinrich Schütz

und Claudio Monteverdi

Ensemble Canto corde sonore

Doris Steffan & Lisa Stöhr, Sopran

Martin Steffan, Tenor

Rudolf Merkel, Laute

Ulrike Klamp, Violone

Eintritt frei, Spenden erbeten.

Samstag, 7. März 2026, 19:00 Uhr, und Sonntag, 8. März 2026, 16:00 Uhr

jeweils in der Friedenskirche St. Bernhard, Hirschgraben 3, 67346 Speyer

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Johannespassion

für Soli, Chor und Orchester BWV 245

Georg Poplutz, Evangelist

Markus Flaig, Christus

Miriam Feuersinger, Sopran

Elvira Bill, Alt

Florian Cramer, Tenor

Klaus Mertens, Bass

Barockorchester L’arpa festante

KathedralJugendChor Speyer

Markus Melchiori, Leitung

Tickets in der Dom-Info, bei allen Reserix Vorverkaufstellen und online (https://www.reservix.de/speyer/venue/kaiserdom/v4388)

Samstag, 14. März 2026, 18:00 Uhr

„Cantate Domino“ zum 4. Fastensonntag

John Stainer (1840-1901)

The Crucifixion

Eine Meditation über die Passion Christi

Sebastian Hübner, Tenor

Matthias Horn, Bass

Domchor Speyer

Markus Eichenlaub, Orgel

Joachim Weller, Leitung

Eintritt frei, Spenden erbeten.

Samstag, 21. März 2026, 18:00 Uhr

Dietrich Buxtehude (1637-1707)

Membra Jesu Nostri

Kantatenzyklus in sieben Teilen auf die sieben Wundmale Jesu

Capella Spirensis

Barockensemble L’arpa festante

Markus Melchiori, Leitung

Tickets in der Dom-Info, bei allen Reserix Vorverkaufstellen und online (https://www.reservix.de/speyer/venue/kaiserdom/v4388)

Samstag, 28. März 2026, 19:30 Uhr

Reinhard Keiser (1674-1739)

Markuspassion

Maximilian Fieth, Evangelist

Anabelle Hund, Sopran * Matthias Lucht, Altus

Nikolas Groth, Tenor * Michael Roman, Bass

Seniorenkantorei der Dommusik Speyer

Kammerphilharmonie Mannheim

Michael Marz, Leitung

Tickets in der Dom-Info, bei allen Reserix Vorverkaufstellen und online (https://www.reservix.de/speyer/venue/kaiserdom/v4388)

Mittwoch, 1. April 2026, 19:30 Uhr

Schlag auf Schlag

Musikalische Meditation zur Karwoche

Die Passion Jesu Christi nach dem Evangelisten Matthäus, gelesen und musikalisch kommentiert

Domdekan em. Dr. Christoph Kohl, Lesung

Leonie Klein, Schlagzeug

Eintritt frei, Spenden erbeten.

Terminübersicht Fastenpredigten

Donnerstag, 19. Februar 2026, 19:30 Uhr

Fastenpredigt

mit Winfried Kretschmann, Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

Donnerstag, 26. Februar, 19:30 Uhr

Fastenpredigt

mit Gundula Gause, Journalistin und Nachrichtensprecherin

