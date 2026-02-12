Sinsheim – Unbekannte stehlen fast 500 Liter altes Frittierfett – Zeugenaufruf

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum von Dienstagabend auf Mittwochmorgen entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft fast 500 Liter altes Frittierfett von der Außenanlage eines Schnellrestaurants in der Neulandstraße. Ersten Ermittlungen zufolge öffnete die unbekannte Täterschaft im Zeitraum zwischen Dienstag, gegen 21:00 Uhr, und Mittwoch, gegen 07:00 Uhr, gewaltsam das Grundstückstor und eignete sich auf noch unbekannte Weise aus drei Tonnen mit einem Fassungsvermögen von 160 Litern das alte Frittierfett an. Die Tonnen ließen sie im Hof zurück. Wie genau der Abtransport des Altöls ablief, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeirevier Sinsheim geführt werden.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann bislang noch nicht beziffert werden.

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07261 690-0 zu melden.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Februar 2026, 16:07