Schifferstadt – Neue Gebühren für den Personalausweis – Bundesweit neue Preise seit dem 7. Februar 2026

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Gesetzgeber hat bundesweit eine Erhöhung der Gebühren für die Beantragung eines Personalausweises beschlossen. Aus diesem Grund steigt der Preis auch in Schifferstadt. Seit dem 7. Februar kostet der Personalausweis für Personen ab 24 Jahren 46 Euro und Personen unter 24 Jahren zahlen 27,60 Euro. Grundlage für die neuen Gebühren ist die am 30. Januar 2026 im Bundesrat beschlossene Verordnung zur Entlastung der Bundespolizei und der Verwaltung im Bereich des Pass- und Ausweiswesens (VerwaltungEntlastVO). Die Veröffentlichung erfolgte am 6. Februar 2026. Die neuen Preise sind daher ab dem 7. Februar 2026 verbindlich.
Stadtverwaltung Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 12. Februar 2026, 14:19