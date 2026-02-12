Schifferstadt – Ab sofort: Schillerplatz wird Fußgängerbereich – Rad- und E-Roller-Fahrende bitte absteigen

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Um die Sicherheit für Fußgängerinnen und Fußgänger zu erhöhen, ist der zentral gelegene Schillerplatz ab sofort für den Radverkehr gesperrt. Die Regelung gilt ebenso für E-Scooter. ,Der Platz wird intensiv als Aufenthalts- und Begegnungsbereich genutzt. Beobachtungen der Ordnungsbehörde hatten gezeigt, dass der Platz wiederholt von Rad- und E-Roller-Fahrenden mit unangepasster Geschwindigkeit überquert wurde. Hinweise und Appelle führten leider nicht zum gewünschten Erfolg. Aufgrund mehrfach aufgetretener Konflikte wurde daher entschieden, dass Rad- und E-Scooter-Fahren auf dem Platz dauerhaft zu untersagen. Das Schieben von Fahrrädern ist weiterhin erlaubt. Wer nicht schieben möchte: Der Straßenabschnitt entlang der Volksbank darf auch entgegen der Einbahnstraße mit dem Fahrrad befahren werden.

„Ob Senioren oder spielende Kinder – viele Schifferstadterinnen und Schifferstadter, aber auch Gäste flanieren über den Schillerplatz. Deshalb ist es unser Anliegen, den Aufenthalt im Zentrum unserer Stadt so sicher und entspannt wie möglich zu gestalten“, begründet Dieter Weißenmayer, verantwortlich für den Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, die Veränderung. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des kommunalen Vollzugsdienstes wolle er auch persönlich vor Ort Aufklärung betreiben und mit den Rad- und E-Roller-Fahrenden ins Gespräch kommen. Die Stadt Schifferstadt bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für diese Maßnahme sowie um Rücksichtnahme und die Beachtung der neuen Regelung.

Quelle

Text: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 12. Februar 2026, 14:23