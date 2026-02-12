Schifferstadt – 18. & 19.02.: Rathaus teilweise geschlossen

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch, 18. und Donnerstag, 19. Februar finden ganztägige Sicherheitsfortbildungen für diejenigen Mitarbeitenden des Rathauses statt, die direkten Bürgerkontakt haben. Am 18. Februar wird daher der Bürgerservice, die Stadtkasse und das Standesamt geschlossen sein. Am 19. Februar sind dann die Mitarbeitenden des Referats Soziales, des Referats Generationen sowie e Ordnungsbehörde nicht erreichbar.
Quelle
Text: Stadtverwaltung Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 12. Februar 2026, 14:21