Mannheim – Schwimmen und Eislaufen in der Fasnachtswoche – Mannheimer Hallenbäder und Eissportzentrum mit verlängerten Öffnungszeiten

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Winter ist ein Badbesuch mit der Familie oder Eislaufen mit den Freunden eine beliebte Freizeitgestaltung in Mannheim. Für die Fasnachtswoche vom 16. bis 22.02. werden deshalb die Mannheimer Hallenbäder und das Eissportzentrum Herzogenried ihr Angebot und die Öffnungszeiten erweitern.

Während der Fasnachtswoche bieten die Hallenbäder folgende verlängerte Öffnungszeiten an:

Das Gartenhallenbad Neckarau hat am Freitag, den 20.02. durchgängig von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Ansonsten gelten im Bad die gewöhnlichen Öffnungszeiten. Die Saunazeiten bleiben unverändert.

Das Hallenbad Waldhof-Ost hat am Aschermittwoch, den 18.02. und am Donnerstag, den 19.02. länger von 8 bis 21 Uhr offen. Ansonsten gelten die normalen Öffnungszeiten im Bad.

Das Hallenbad Vogelstang hat am Rosenmontag geschlossen. Am Mittwoch, den 18.02. ist das Bad zusätzlich von 8 bis 13 Uhr, am Freitag, den 20.02. länger von 8 bis 20 Uhr offen. Ansonsten gelten die normalen Öffnungszeiten.

Das Herschelbad ist in der Fasnachtswoche unverändert zu den normalen Öffnungszeiten besuchbar.

Im Eissportzentrum Herzogenried Mannheim gibt es in der Fasnachtswoche zusätzliche Laufzeiten und Eislaufangebote.

Die Fasnachts-Öffnungszeiten im Eissportzentrum Herzogenried im Überblick:

Am Rosenmontag, den 16.02. hat das Eissportzentrum von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 17.02. gibt es von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr Laufzeiten. Am Aschermittwoch, den 18.02. und Donnerstag, den 19.02. sind die öffentlichen Laufzeiten dann jeweils von 10 bis 12 Uhr, 14 bis 17 Uhr und 20 bis 22 Uhr. Am Freitag, den 20.02. gibt es Laufzeiten von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie von 20 bis 22 Uhr Rundlauf. Am Wochenende gelten die normalen Öffnungszeiten.

Zusätzlich wird in der Fasnachtszeit wieder der „Schlägerlauf“ für alle Eishockey-Fans angeboten. Hier haben alle, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, die Gelegenheit, es den Eishockey-Profis beim schnellen Kufensport nachzumachen. Selbst mitzubringen sind die entsprechende Schutzausrüstung (Eishockeyhelm, Handschuhe) sowie Eishockeyschläger und Puck. Der „Schlägerlauf“ gibt es in der Fasnachtswoche von Dienstag, den 17.02. bis Freitag, den 20.02. jeweils von 10 bis 12 Uhr.

Weitere Informationen gibt es beim Fachbereich Sport und Freizeit über das Service-Telefon unter der Telefonnummer 2 93 – 40 04, per E-Mail über fb52@mannheim.de oder direkt bei den jeweiligen Hallenbädern und im Eissportzentrum.

Quelle

Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Februar 2026, 10:02