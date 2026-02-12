  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Eislaufen
12.02.2026, 10:02 Uhr

Mannheim – Schwimmen und Eislaufen in der Fasnachtswoche – Mannheimer Hallenbäder und Eissportzentrum mit verlängerten Öffnungszeiten

EislaufenMannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Winter ist ein Badbesuch mit der Familie oder Eislaufen mit den Freunden eine beliebte Freizeitgestaltung in Mannheim. Für die Fasnachtswoche vom 16. bis 22.02. werden deshalb die Mannheimer Hallenbäder und das Eissportzentrum Herzogenried ihr Angebot und die Öffnungszeiten erweitern.

Während der Fasnachtswoche bieten die Hallenbäder folgende verlängerte Öffnungszeiten an:
Das Gartenhallenbad Neckarau hat am Freitag, den 20.02. durchgängig von 6 bis 22 Uhr geöffnet. Ansonsten gelten im Bad die gewöhnlichen Öffnungszeiten. Die Saunazeiten bleiben unverändert.

Das Hallenbad Waldhof-Ost hat am Aschermittwoch, den 18.02. und am Donnerstag, den 19.02. länger von 8 bis 21 Uhr offen. Ansonsten gelten die normalen Öffnungszeiten im Bad.

Das Hallenbad Vogelstang hat am Rosenmontag geschlossen. Am Mittwoch, den 18.02. ist das Bad zusätzlich von 8 bis 13 Uhr, am Freitag, den 20.02. länger von 8 bis 20 Uhr offen. Ansonsten gelten die normalen Öffnungszeiten.

Das Herschelbad ist in der Fasnachtswoche unverändert zu den normalen Öffnungszeiten besuchbar.

Im Eissportzentrum Herzogenried Mannheim gibt es in der Fasnachtswoche zusätzliche Laufzeiten und Eislaufangebote.

Die Fasnachts-Öffnungszeiten im Eissportzentrum Herzogenried im Überblick:
Am Rosenmontag, den 16.02. hat das Eissportzentrum von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am Dienstag, 17.02. gibt es von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr Laufzeiten. Am Aschermittwoch, den 18.02. und Donnerstag, den 19.02. sind die öffentlichen Laufzeiten dann jeweils von 10 bis 12 Uhr, 14 bis 17 Uhr und 20 bis 22 Uhr. Am Freitag, den 20.02. gibt es Laufzeiten von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr sowie von 20 bis 22 Uhr Rundlauf. Am Wochenende gelten die normalen Öffnungszeiten.

Zusätzlich wird in der Fasnachtszeit wieder der „Schlägerlauf“ für alle Eishockey-Fans angeboten. Hier haben alle, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene, die Gelegenheit, es den Eishockey-Profis beim schnellen Kufensport nachzumachen. Selbst mitzubringen sind die entsprechende Schutzausrüstung (Eishockeyhelm, Handschuhe) sowie Eishockeyschläger und Puck. Der „Schlägerlauf“ gibt es in der Fasnachtswoche von Dienstag, den 17.02. bis Freitag, den 20.02. jeweils von 10 bis 12 Uhr.

Weitere Informationen gibt es beim Fachbereich Sport und Freizeit über das Service-Telefon unter der Telefonnummer 2 93 – 40 04, per E-Mail über fb52@mannheim.de oder direkt bei den jeweiligen Hallenbädern und im Eissportzentrum.

Quelle
Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 12. Februar 2026, 10:02

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • NÄCHSTE EVENTS

    Veranstaltungen

    Kalender von Veranstaltungen

    Montag
    Dienstag
    Mittwoch
    Donnerstag
    Freitag
    Samstag
    Sonntag
    0 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    Ittensohn
    Speyer – Premierenlesung mit Weinprobe im Historischen Museum der Pfalz – Uwe Ittensohn liest aus seinem Krimi „Weinfluch“
    3 Veranstaltungen,
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    Rheinland-Pfalz – Branchenstreiktag Campus – Warnstreik an Hochschulen und Universitäten in der Pfalz am 28. Januar
    4 Veranstaltungen,
    250109 NH SM3ZZZ
    Heidelberg – Buchvorstellung: „Defekte Debatten – Was unserer Streitkultur fehlt“: Nicole Huber im Talk mit Autorin Dr. Julia Reuschenbach
    + 1 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    Heidelberg – Beginn Ausstellung „Klaus Staeck – Papierarchiv Höhle“ vom 30. Januar bis 26. April
    + 2 Mehr
    7 Veranstaltungen,
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    Weltklasse-Tanz im Pfalzbau: Ballet BC bringt drei choreografische Highlights
    + 3 Mehr
    1 Veranstaltung,
    5 Veranstaltungen,
    Pixabay wikiimages
    Ludwigshafen – Bewusstsein und Ursächlichkeit – Wie die Welt zusammengehört – 7-teiliger philosophischer Kurs startet
    7 Veranstaltungen,
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Heidelberg – „Radikalisierung erkennen & begegnen! Handlungskompetenz für die Bildungsarbeit“: Fachtag
    Einladung Gitta ConnemannZZZ
    Heidelberg – „Wettbewerbsfähig – oder verwaltet?“ Nicole Huber lädt am 3. Februar zur Diskussion mit Gitta Connemann MdB
    250109 NH SM4 (1)ZZZ
    Heidelberg – „Wald. Wasser. Resilienz.“: Nicole Huber lädt zur Diskussion mit Diplom-Forstwirt Volker Ziesling am 3. Februar
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    7 Veranstaltungen,
    + 3 Mehr
    3 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    Heppenheim – Sprechtag für Unternehmen, Gründungen sowie Nachfolge am 10. Februar
    1 Veranstaltung,
    4 Veranstaltungen,
    Bloch Zentrum
    Ernst-Bloch-Zentrum – VORTRAG – „Nachdenken über gesellschaftliche Zukunftsfähigkeit“ – Auf dem Sonnendeck der Titanic?
    3 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    6 Veranstaltungen,
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    Heidelberg – Beginn Kurs Kostenfrei Schwimmen lernen in den Faschingsferien
    + 1 Mehr
    2 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    1 Veranstaltung,
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    2 Veranstaltungen,
    1 Veranstaltung,
    3 Veranstaltungen,
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Musik! Hören&Verstehen: Chopins Klaviermusik
    2 Veranstaltungen,
    5 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    4 Veranstaltungen,
    3 Veranstaltungen,
    + 1 Mehr
    + 2 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr
    + 3 Mehr
    + 1 Mehr
    + 1 Mehr