Ludwigshafen – Vortrag zum Thema Demenz an der VHS

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Anette Krumhaar, Demenzexpertin der Schulungsinitiative der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz, hält am Mittwoch, 25. Februar 2026, von 17 bis 19 Uhr im Vortragssaal der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS), im Bürgerhof, einen Vortrag zum Thema „Diagnose Demenz – Was tun?“. Der Vortrag richtet sich an Menschen mit Demenz, pflegende An- und Zugehörige sowie an Personen, die sich für eine ehrenamtliche Pflegetätigkeit interessieren. Ziel ist es, Wissen zu vermitteln und Orientierung zu geben, wie Betroffene und ihr Umfeld mit der Diagnose umgehen können und welche Unterstützungsmöglichkeiten bestehen. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz und der BARMER Pflegekasse statt. Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 oder online unter www.vhs-lu.de entgegen.

Quelle Stadt Lu

Zuletzt aktualisiert am 12. Februar 2026, 15:21