Ludwigshafen – Telefon- und Computerbetrug – Polizei warnt vor aktuellen Betrugsmaschen und sensibilisiert Bevölkerung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Polizei registriert weiterhin eine hohe Zahl an Betrugsdelikten, bei denen insbesondere lebensältere Menschen telefonisch oder digital ins Visier krimineller Täter geraten. Betrüger treten dabei unter anderem als „falsche Polizeibeamte“, „falsche Enkel“, „Bankmitarbeitende“ oder „Technik-Support“ auf und nutzen immer neue Methoden, um an Geld oder Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen. Trotz bereits großer Sensibilität gelingt es den Tätern in Einzelfällen weiterhin, hohe Summen zu erbeuten. Aktueller Fall aus Ludwigshafen Eine Frau aus Ludwigshafen wurde am 26.01.2026 Opfer eines Betrugs, bei dem sich ein Anrufer als Mitarbeiter der Stadtsparkasse ausgab. Unter dem Vorwand unberechtigter Abbuchungen brachte er sie dazu, ihre PIN preiszugeben. Kurz darauf erschien ein angeblicher „Polizeimitarbeiter“ an ihrer Wohnungstür und nahm die Bankkarte entgegen. Die Täter hoben anschließend Bargeld ab und tätigten mehrere Überweisungen. Der Fall zeigt, wie geschickt Täter Vertrauen erschleichen und Betroffene unter Druck setzen.

Polizeiliche Maßnahmen

Um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen, hat die Polizei ihre Maßnahmen deutlich intensiviert. Ein zentraler Baustein ist die Prävention: Über die kostenlose Telefonhotline 0621 963 21177 stehen Präventionsexperten für Fragen rund um aktuelle Betrugsmaschen wie „Falsche Polizeibeamte“, „Enkeltrick“, „Schockanrufe“ oder „Falsche Microsoft Mitarbeiter“ zur Verfügung und geben konkrete Hinweise zum Selbstschutz. Ergänzend dazu führt die Polizei bei akuten Häufungen von Telefonbetrugsfällen verstärkte Kontrollen in den betroffenen Gebieten durch und veröffentlicht zeitnahe Warnmeldungen, um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen. Darüber hinaus finden regelmäßig Präventionsveranstaltungen in Gemeinden, Senioreneinrichtungen und weiteren öffentlichen Einrichtungen statt, bei denen aktuelle Betrugsphänomene erläutert und praktische Verhaltenstipps vermittelt werden. Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Präventionsarbeit ist die Ausbildung von Seniorensicherheitsberaterinnen und -beratern. Diese ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürger werden geschult, typische Anzeichen von Betrugsdelikten zu erkennen und ihr Wissen als Multiplikatoren weiterzugeben. Zusätzlich arbeitet die Polizei eng mit Banken und Taxiunternehmen zusammen. Mitarbeitende dieser Branchen werden im Rahmen von Präventionsvorträgen sensibilisiert und erhalten konkrete Handlungsempfehlungen, um verdächtige Situationen frühzeitig zu erkennen und angemessen zu reagieren.

Typische Betrugsmaschen Die Täter nutzen vielfältige Varianten, darunter:

– Gewinnversprechen: Vorauszahlungen für angebliche Gewinne.

– Falsche Amtspersonen: Anrufe von angeblichen Notaren,

Gerichtsvollziehern oder Rechtsanwälten.

– Falsche Polizeibeamte: Warnungen vor angeblichen Einbrüchen, verbunden mit der Aufforderung, Geld an Boten zu übergeben.

– Enkeltrick / WhatsApp Betrug: Vortäuschen einer Notlage eines angeblichen Angehörigen.

– Kombinationsbetrug: Abfolge aus falschem Angehörigen und falscher Amtsperson.

– Falsche Microsoft Mitarbeiter: Angebliche Virenwarnungen und Forderung nach Fernzugriff auf den Computer.

Die Polizei rät dringend: So schützen Sie sich

– Die Polizei ruft niemals unter der Notrufnummer 110 an.

– Legen Sie auf, wenn Sie zur Eingabe der 110 über die Rückruftaste aufgefordert werden.

– Beenden Sie das Gespräch sofort, wenn Ihnen etwas merkwürdig vorkommt.

– Geben Sie keine persönlichen Daten an unbekannte Personen weiter.

– Die Polizei holt niemals Geld oder Wertsachen ab.

– Lassen Sie Ihre Telefonnummer aus öffentlichen Verzeichnissen löschen.

– Erstatten Sie Anzeige – persönlich oder über die Onlinewache.

– Bei angeblichen Microsoft Anrufen: Keine Software installieren, keine Zugriffe erlauben; im Zweifel Passwörter ändern und Gerät

vom Internet trennen.

Gemeinsam gegen Betrug

Die Polizei appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere ältere Angehörige und Nachbarn über aktuelle Betrugsmaschen zu informieren. Jede aufgeklärte Person trägt zur Sicherheit der Gemeinschaft bei.

