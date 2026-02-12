Ludwigshafen – „Starkes Zeichen der Städtefreundschaft: OB Blettner empfängt Mannheimer Prinzenpaar“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Punkt 11.11 Uhr wurde es närrisch im Wilhelm-Hack-Museum: Oberbürgermeister Blettner empfing am Donnerstag das Mannheimer Stadtprinzenpaar Nadine II. und Prinz Fabian I. – standesgemäß mit großem Gefolge, das über den Rhein in die Schwesterstadt gereist war.

Der Empfang des Prinzenpaares ist seit mehr als 25 Jahren fester Bestandteil des Fasnachtskalenders beider Städte. Jahr für Jahr steht er symbolisch für die enge Partnerschaft zwischen Mannheim und Ludwigshafen – getragen von Respekt, gegenseitiger Wertschätzung und gelebter Verbundenheit.



In seiner Ansprache betonte OB Blettner die besondere Bedeutung dieser Tradition. Mit Vorfreude blickte er auf den großen gemeinsamen Umzug, der in diesem Jahr in Ludwigshafen stattfinden wird. „Die Fasnacht lebt vom Engagement der Menschen“, machte das Stadtoberhaupt deutlich.



Sein ausdrücklicher Dank galt den zahlreichen Aktiven in den Vereinen sowie der sogenannten Blaulichtfamilie. Ohne ihren Einsatz, so Blettner, gäbe es weder Prunksitzungen noch Umzüge – und auch keine strahlenden Kinderaugen am Straßenrand.



Mit Musik, guter Laune und viel Applaus wurde der Besuch des Prinzenpaares gefeiert. Der Auftakt um 11.11 Uhr setzte damit nicht nur ein närrisches Ausrufezeichen, sondern auch ein starkes Signal für die gewachsene Freundschaft beider Städte über den Rhein hinweg.

Zuletzt aktualisiert am 12. Februar 2026, 15:04