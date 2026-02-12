Ludwigshafen – Pfalzbau Bürger Bühne sucht Verstärkung



Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Für das Ensemble der Bürger Bühne sucht das Theater im Pfalzbau Spielerinnen und Spieler im Alter von 9 – 99 Jahren. Seit über 10 Jahren ist die Pfalzbau Bürger Bühne fester Bestandteil des Theaterprogramms. Im Zentrum steht die Auseinandersetzung mit literarischen Stoffen, die auf den Alltag und die biographischen Geschichten der Menschen aus unserer Region bezogen werden.

Die nächste Premiere ist für Anfang Oktober 2026 in der Melanchthonkirche geplant. Bis dahin wird ein- bis zweimal in der Woche und kurz vor der Premiere auch öfter geprobt. Voraussetzung ist die Begeisterung fürs Theater, Bühnenerfahrung ist nicht notwendig.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte per Mail an Barbara.Wendland@Ludwigshafen.de.

Zuletzt aktualisiert am 12. Februar 2026, 09:11