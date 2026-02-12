Ludwigshafen – FOCUS-„Top-Mediziner“: Klinikum Ludwighafen wieder zahlreich auf begehrter Ärzteliste vertreten

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar.– Auch in diesem Jahr benennt die neue FOCUS-Ärzteliste die besten Medizinerinnen und Mediziner für 126 Fachgebiete und Erkrankungen. Das Klinikum Ludwigshafen (KliLu) ist wieder mehrmals vertreten: Abermals sind zahlreiche Klinikdirektoren für diverse Krankheitsbilder als „Top-Mediziner“ gelistet.

Seit mehr als 30 Jahren unterstützt die FOCUS-Ärzte- und Klinikliste Patientinnen und Patienten bei der Suche nach einer optimalen medizinischen Betreuung. Die gerade erschienene Empfehlungsliste umfasst 4.100 Expertinnen und Experten aus 126 Fachgebieten. Um die Empfehlungen aussprechen zu können, ermittelt FOCUS ganzjährig Daten, sammelt Qualitätsindikatoren, analysiert diese und wertet sie aus. Die Recherche erfolgt unabhängig, unter Verwendung modernster IT und nach wissenschaftlichen Methoden. So erhalten auch 2026 zahlreiche Klinikdirektoren das Prädikat „Top-Mediziner“.

FOCUS-Liste zeigt breites Spektrum an Fachgebieten

„Als Maximalversorger weisen wir eine sehr breite Expertise für ganz unterschiedliche Krankheitsbilder auf. Dies zeigt die FOCUS-Ärzteliste erneut ganz deutlich“, sagt Dr. Eefje Barber, die medizinische Geschäftsführerin des Klinikums Ludwigshafen.

Neben der Rheumatologie und der Nephrologie (Prof. Dr. Raoul Bergner) wird das KliLu auch in diesem Jahr im Bereich der Allergologie (Prof. Dr. Edgar Dippel), der diabetischen Augenerkrankungen und der Netzhauterkrankungen (Prof. Dr. Lars-Olof Hattenbach), für Gastrointestinale Endoskopie, Gastroenterologie & CED sowie für Tumoren des Verdauungstrakts (Prof. Dr. Ralf Jakobs), für Blasenkrebs, Prostatakrebs und das Prostata-Syndrom (Prof. Dr. Markus Müller), Epilepsie (Prof. Dr. Simon Nagel), Hernienchirurgie (Prof. Dr. Stefan Willis) und im Bereich der Orthognathen und der Rekonstruktiven Chirurgie (Prof. Dr. Dr. Robert A. Mischkowski) auf der FOCUS-Liste geführt. Dr. Eefje Barber dazu: „Wir freuen uns, dass sich die Exzellenz der klinischen Versorgung am KliLu auch in der FOCUS-Bewertung wiederfindet und wir kontinuierlich gelistet sind“.

Die FOCUS-Top-Ärzte und ihre Fachgebiete im Überblick:

Prof. Dr. med. Raoul Bergner – Rheumatologie

Prof. Dr. med. Raoul Bergner – Nephrologie

Prof. Dr. med. Edgar Dippel – Allergologie

Prof. Dr. med. Lars-Olof Hattenbach – Diabetische Augenerkrankungen

Prof. Dr. med. Lars-Olof Hattenbach – Netzhauterkrankungen

Prof. Dr. med. Ralf Jakobs – Gastrointestinale Endoskopie

Prof. Dr. med. Ralf Jakobs – Gastroenterologie & CED

Prof. Dr. med. Ralf Jakobs – Tumoren des Verdauungstrakts

Prof. Dr. Markus Müller – Blasenkrebs

Prof. Dr. Markus Müller – Prostatakrebs

Prof. Dr. Markus Müller – Prostata-Syndrom

Prof. Dr. Simon Nagel – Epilepsie

Prof. Dr. med. Stefan Willis – Hernienchirurgie

Prof. Dr. Dr. med. Robert A. Mischkowski – Orthognathe Chirurgie

Prof. Dr. Dr. med. Robert A. Mischkowski – Rekonstruktive Chirurgie

Neutrale Recherche und wissenschaftliche Daten bestätigen die Liste

Auch 2026 wurde die FOCUS-Ärzteliste wieder umfassend recherchiert.

Als Grundlage hierfür dienen ausschließlich wissenschaftlich erhobene Daten sowie öffentliche Datenquellen, Befragungen und Empfehlungen. Darüber hinaus geben Medizinerinnen und Mediziner Auskunft über ihre fachliche Qualifikation und ihr Behandlungsangebot. So sammelt FOCUS im ersten Schritt der Erhebung Informationen von rund 80.000 Medizinerinnen und Medizinern. Etwa 38.000 davon erhalten danach einen Fragebogen, anhand dessen sie detailliertere Auskunft geben müssen. Eines der wichtigsten Kriterien dabei: Jeder der Befragten muss angeben, von welcher Kollegin oder von welchem Kollegen er sich selbst oder seine Angehörigen behandeln lassen würde. So schaffen es jährlich rund 4.000 „Top-Mediziner“ auf die FOCUS-Ärzteliste. Deren Ziel ist es, Patientinnen und Patienten seriöse Informationen zu liefern und diese bestmöglich auf der Suche nach einem passenden Experten für ihr Krankheitsbild zu unterstützen.

Zuletzt aktualisiert am 12. Februar 2026, 15:19