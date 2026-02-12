Ludwigshafen – Fasnachtsumzug in Ludwigshafen am 15.02.2026 – Einsatzplanung der Polizei

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Damit der 71. Fasnachtsumzug in Ludwigshafen am 15.02.2026 friedlich verläuft, sind wir für Ihre Sicherheit im Einsatz. Die Streckenführung sowie die eingerichteten „Action Points“ des Umzugs 2024 haben sich bewährt und werden auch dieses Jahr umgesetzt. Die Zugstrecke verläuft wie folgt: Startpunkt Lagerhausstraße (Ecke Wittelsbachstraße und Schwanthalerallee) – Rheinallee – Rheinuferstraße – Kaiser-Wilhelm-Straße – Zollhofstraße – Auflösung des Zuges in Höhe Platz der deutschen Einheit über die Rheinuferstraße. In der Rheinallee, im Bereich Walzmühle, in der Kaiser-Wilhelm-Straße, im Bereich Bundesbankfiliale und am Platz der deutschen Einheit sind „Actions Points“ mit Verpflegung und Unterhaltungsangeboten eingerichtet. Weitere gastronomische Angebote wird es in der Pfalzgrafenstraße und in der Heny-Roos-Passage geben. Weitere Informationen zu der Veranstaltung finden Sie auf der Homepage der LU-KOM: https://lukom.com/events/fasnachtsumzug/.Insbesondere im Stadtteil Mitte und Süd kann es aufgrund der Veranstaltung bereits in den frühen Morgenstunden zu Sperrungen und Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Am 15.02.2026 sind ab spätestens 5 Uhr bis zur Freigabe der Straßen durch die Behörden in den Abendstunden folgende Straßen nicht mehr befahrbar: Max-Bill-Straße, August-Macke-Straße, Paul-Klee-Straße, Emil-Nolde-Straße, Max-Pechstein-Straße, Lagerhausstraße, Rheinpromenade, Hafenpromenade, Rheinschanzenpromenade. Reisen Sie daher rechtzeitig an und nutzen Sie am besten den öffentlichen Personen- und Nahverkehr.

Für Ihre eigene Sicherheit und zur besseren Übersicht über mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen setzt die Polizei eine Drohne ein. Des Weiteren wird ein Videoüberwachungsfahrzeug der Polizei im Einsatz sein. Es werden jedoch nur im Bedarfsfall Videoaufnahmen aufgezeichnet. Hinweisschilder entlang der Aufzugsstrecke weisen auf die Videoüberwachung hin. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie hier: https://s.rlp.de/htnlR. Bleiben Sie immer auf dem Laufenden: Informationen rund um den Fasnachtsumzug veröffentlichen wir am Fastnachtssonntag auf dem Presseportal https://s.rlp.de/5vx und auf unserem WhatsApp Kanal https://s.rlp.de/bgkTn.

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim, Rhein-Pfalz-Kreis und Südliche Weinstraße sowie die kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

