Ludwigshafen – Auto aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Zwischen Montag (09.02.2026), 22:30 Uhr, und Dienstag (10.02.2026), 9 Uhr, brachen Unbekannte einen in der Halbergstraße (Höhe Rheinallee) abgestellten, schwarzen Mini Cooper auf und entwendeten Gepäck. Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf den Täter geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .
Zuletzt aktualisiert am 12. Februar 2026, 14:30