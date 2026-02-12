Limburgerhof – Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Limburgerhof/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Unbekannte brachen am Mittwoch (11.02.2026) zwischen 17:45 Uhr und 21:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Schillerstraße (nahe der Lessingstraße) in Limburgerhof ein und entwendeten Schmuck. Wer kann Hinweise zur Tat geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.
Quelle
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Zuletzt aktualisiert am 12. Februar 2026, 14:27