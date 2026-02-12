Frankenthaler Fastnachtsumzug 2026 – Helau, Ahoi & Kikeriki!

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – Die fünfte Jahreszeit wirft ihre Schatten voraus – und die Vorfreude steigt: Musik, gute Laune und närrische Stimmung stehen im Mittelpunkt, wenn die Stadt Frankenthal am Samstag, 14. Februar 2026, zum großen Fastnachtsumzug einlädt.

Unter dem Motto „Helau, Ahoi & Kikeriki“ verwandeln sich Rathausplatz, Fußgängerzone und zahlreiche Straßen der Innenstadt in eine bunte Narrenmeile.

Programm 2026

Bereits ab 11.11 Uhr beginnt das närrische Treiben auf dem Rathausplatz und in der Fußgängerzone.

Ein Fastnachtsmarkt der Vereine und Schausteller sorgt für kulinarische Vielfalt und gesellige Atmosphäre. Für Speis’ und Trank kümmern sich:

Mörscher Wasserhinkele e. V.

Rosenkavaliere 1957 e. V.

CV Chorania e. V.

sowie die Frankenthaler Schausteller

Moderation & Musik:

Auf dem Rathausplatz führt Frank Odenwälder (Mörscher Wasserhinkele e. V.) durch das Programm. Für beste Partystimmung auf der Bühne sorgt DJ Loui and the Heet. In der Bahnhofstraße übernimmt der CV Chorania die Moderation. Gemeinsam mit Thomas Scholl wird dort mit stimmungsvoller Musik kräftig eingeheizt.

Zugweg des Fastnachtsumzugs



Der Umzug startet mit der Aufstellung „Am Kanal“ und führt anschließend über:

Am Kanal – Foltzring – Europaring – Turnhallstraße – Speyerer Straße – Rathausplatz – Bahnhofstraße – Westliche Ringstraße bis Wormser Tor – Wormser Straße – August-Bebel-Straße – Elisabethstraße – Carl-Theodor-Straße – Rheinstraße (Auflösung)

(Änderungen vorbehalten.)

ℹ️ Service & Hinweise

Servicepunkt:

Beim Seiteneingang des Rathauses

Toiletten:

Rathausplatz (neben dem Café Mirou)

Am Fischbrunnen

Kanalstraße hinter der Erkenbert-Ruine

Barrierefreie Toiletten auf dem Rathausplatz (neben Café Mirou) sowie im Rathaus (über Seiteneingang erreichbar)

Die Stadt Frankenthal freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher – ob im Kostüm oder als begeisterte Zuschauer am Straßenrand.

Quelle: MRN-News wünscht allen Narren eine sichere und fröhliche Fastnacht 2026 – Helau, Ahoi & Kikeriki!

Zuletzt aktualisiert am 12. Februar 2026, 10:24