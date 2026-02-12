Frankenthal – 16. Jahresrückblick “Politischer Aschermittwoch” am Dienstag, 24. Februar 2024

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. 16. Jahresrückblick “Politischer Aschermittwoch” am Dienstag, 24. Februar 2024, ab 18:30 Uhr im Café Mirou, Rathausplatz Frankenthal.

Bereits zum sechzehnten Mal in Folge lädt Christian Baldauf zu einem Jahresrückblick ein. Wie schon in der Vergangenheit, zeitlich nahe zum Aschermittwoch. Neben einer launigen Ansprache kommt dieses Mal nicht nur das vergangene Jahr, sondern die ganze Wahlperiode und die Absichten für die kommenden fünf Jahre zur Sprache. Und der Abgeordnete und Kandidat berichtet über den gerade zu Ende gegangenen Bundesparteitag. Jede und jeder bekommt Gelegenheit, dem Landtagsabgeordneten offen und unverblümt die Meinung zu sagen und mit ihm über die politischen Entscheidungen zu diskutieren.

Die Briefwahl hat dann begonnen und es sind nur noch wenige Wochen bis zur Urnenwahl, dies ist die Chance, sich persönlich zu informieren.

Neben der Tradition der rhetorischen Auseinandersetzung mit der Regierungspolitik ist diese Veranstaltung gleichzeitig ein Townhall-Format, bei dem der Abgeordnete der Bevölkerung Rede und Antwort steht.

Das Café ist bereits vor der Veranstaltung zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet.

Quelle: Wahlkreis-Büro Christian Baldauf, MdL

Zuletzt aktualisiert am 12. Februar 2026, 09:21