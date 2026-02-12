Büchelberg – 69-Jährige aus Karlsruhe vermisst – Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Büchelberg/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Geteilte Pressemitteilung des Polizeipräsidium Karlsruhe. Seit Freitag, den 06.02.2026 wird die 69-jährige Ilona K. aus Karlsruhe vermisst. Sie verließ an diesem Tag offenbar gegen 09:00 Uhr ihre Wohnanschrift mit einem weißen Pkw Fiat und ist seither unbekannten Aufenthalts. Am Dienstag, 10.02.2026 wurde ihr Fahrzeug im Bereich Büchelberg Rheinland Pfalz) aufgefunden, woraufhin die Polizeiinspektion Wörth großflächige Suchmaßnahmen einleitete. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten jedoch zu keinen weiteren Erkenntnissen. Auch die Überprüfung möglicher Hinwendungsorte blieben bislang ohne Erfolg. Die Vermisste ist etwa 168 cm groß und hat kinnlange, blonde Haare. Zuletzt trug sie eine Brille und einen dunklen Mantel, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Aufgrund von Problemen am Knie soll die 69-Jährige Schwierigkeiten beim Gehen haben. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Polizeipräsidium Karlsruhe

Zuletzt aktualisiert am 12. Februar 2026, 15:30