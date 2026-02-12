Bad Dürkheim – Einbrüche in Schmuckgeschäfte – Zeugen gesucht

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am heutigen Mittwochmorgen, dem 11.02.2026, kam es gegen 03:10 Uhr zu einem Einbruchsversuch in ein Juweliergeschäft am Römerplatz in Bad Dürkheim. Mehrere bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam die Schaufensterscheibe zu zerstören, was jedoch nicht gelang. Es entstand lediglich Sachschaden. Im Zeitraum von Dienstag, 10.02.2026, 18 Uhr bis Mittwoch, 11.02.2026, 06, Uhr kam es zudem zu einem vollendeten Einbruch in ein Schmuckgeschäft in der Bruchstraße. Hier gelang es den Tätern die Schaufensterscheibe gewaltsam zu zerstören und eine derzeit noch unbekannte Menge Schmuck zu entwenden. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Kriminalpolizei Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und geht von einem Zusammenhang zwischen beiden Taten aus. Wer hat eine der Taten beobachtet oder kann entsprechende Hinweise geben? Insbesondere Kameraaufzeichnungen angrenzender Geschäfte könnten entscheidende Informationen zur Tatklärung liefern. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per E-Mail an kineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Zuletzt aktualisiert am 12. Februar 2026, 15:34