Bad Bergzabern – Unfall mit alkoholisiertem E-Scooter-Fahrer

Bad Bergzabern/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstag, 10. Februar fuhr um 17:16h ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer vom Gelände der HEM-Tankstelle auf die Weinstraße ein, ohne auf einen von links kommenden Pkw zu achten. Es kam zum Zusammenstoß infolge dessen sich der 55-jährige E-Scooter-Fahrer leicht am Knie verletzte. Die durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,47 Promille. Dem 55-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.
Quelle
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
Zuletzt aktualisiert am 12. Februar 2026, 11:00