Weinheim – Erika Tillmann feiert ihren 100. Geburtstag und blickt auf ein kreatives Leben zurück

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Sie ist in ein weinrotes Kostüm gekleidet, selbstverständlich passen Bluse, Weste und Strümpfe dazu. Denn mit Mode kennt sich Erika Tillmann schließlich aus, kein Wunder, dass sie auch an ihrem 100. Geburtstag so schick das Café am Markt betritt, um sich bei Kaffee und Kuchen feiern zu lassen. Sie ist ja vom Fach. Viele Freunde und Wegbegleiter sind gekommen, ihre Tochter Elke, ihr Sohn Jürgen, dessen Sohn Jonas – ihr Enkel. Und Stadträtin Christina Eitenmüller als Gratulantin der Stadt, wie es in Weinheim guter Brauch ist.

Seit den 60er-Jahren wohnt Elke Tillmann mit ihrem Mann Josef und den beiden Kindern im Vorderen Odenwald, dann in der Weinheimer Nordstadt. Auch Josef Tillmann war lange fit und starb erst vor drei Jahren. Die Ehepartner waren derselbe Jahrgang: 1926.

Elke Tillmann wuchs in Mannheim auf, verbrachte die schlimmen Kriegsjahre aber in Holland. Ihr Vater, ein bekennender Adventist, wurde von den Nazis verfolgt. Er starb in einem Konzentrationslager. Nach dem Krieg wurde sie Schneiderin und Modedesignerin, arbeitete bei Kaufhof in der Modeabteilung. Dort lernte sie auch ihren späteren Mann kennen. In Rimbach im Odenwald eröffneten sie den Großhandel „Modische Accessoires Tillmann“, dann entdeckte sie ihre Leidenschaft für gutes Essen, gab Kochkurse und eröffnete in Weinheim am Hutplatz den ersten Naturkostladen. Das gesunde Essen beschert ihr eine lange Gesundheit.

Sein ein paar Jahren lebt sie selbstständig und alleine in ihrem Haus in der Nordstadt, ein junger Mann aus Bulgarien, den sie vor ein paar Jahren nach adventistischem Brauch als Pflegesohn aufgenommen hat, kümmert sich um sie und den Alltag.

Foto: es zeigt die Jubilarin mit Gratulantin Christina Eitenmüller, Tochter Elke, Sohn Jürgen und Enkel Jonas

Quelle Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Februar 2026, 10:50