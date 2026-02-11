Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In den Osterferien öffnet die Walderholung erneut ihre Tore für Grundschulkinder aus Speyer. Rund um das Thema „Musik“ haben die Kinder die Möglichkeit, eigene Instrumente zu bauen, Konzerte zu planen und durchzuführen oder eine Tanzgruppe zu gründen.

Das Ganztagsprogramm findet von Montag, 30. März, bis Freitag, 10. April 2026, jeweils von 8 bis 16 Uhr statt. Frühstück sowie Mittagessen sind im Ganztagsprogramm enthalten.

Die Anmeldung für das Osterferienprogramm startet am Mittwoch, 25. Februar 2026, um 20 Uhr auf der Homepage der Jugendförderung unter www.jufö.de. Dort sind auch weitere Informationen zu den Veranstaltungen der Jugendförderung abrufbar.

