Speyer – Feier der Ehejubiläen im Speyerer Dom am 22. und 23. August 2026 – Anmeldungen ab sofort möglich

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Feier der Ehejubiläen mit Weihbischof em. Otto Georgens im Speyerer Dom am 22. und 23. August 2026 – Anmeldungen ab sofort möglich

Speyer. Unter dem Motto „Liebe miteinander leben“ lädt das Bistum Speyer auch in diesem Jahr wieder Eheleute aus der gesamten Diözese, die silberne, goldene, diamantene Hochzeit oder einen anderen Jahrestag ihrer Eheschließung feiern, zur Feier der Ehejubiläen im Speyerer Dom ein. Es werden zwei Termine zur Feier angeboten: Samstag, 22. August, und Sonntag, 23. August. Der Tag beginnt jeweils um 10 Uhr mit einem Pontifikalamt im Dom zu Speyer. Zelebrant der beiden Eucharistiefeiern ist Weihbischof em. Otto Georgens. Im Anschluss an die Festgottesdienste besteht die Möglichkeit zur Einzelsegnung der Paare durch den Weihbischof em. und andere Seelsorger. Anmeldungen zu den Feiern sind ab sofort möglich.

„Liebe Ehejubilare: Ein Jubiläum erinnert daran, wie kostbar gemeinsames Leben ist. Von Herzen laden wir Sie zur großen Feier der Ehejubiläen im Dom zu Speyer ein. Getragen von Gottes Segen blicken Sie dankbar auf Ihre Verbundenheit in guten und weniger guten Zeiten. Gott im Herzen, gesegnet von oben und mit Musik in den Füßen – so haben viele Paare bereits vor dem Dom getanzt. Uns alle erfüllt Begeisterung an diesem Tag. So wie Gott uns hält, so hält uns der Rhythmus“, so Rita Höfer, die die Veranstaltung der Ehe- und Familienseelsorge in der Abteilung Seelsorge in Pfarrei und Lebenswelten im Bischöflichen Ordinariat Speyer mit organisiert.

Aufgrund der begrenzten Anzahl der Plätze im Dom wird eine frühzeitige Anmeldung empfohlen.

Anfang Juli erhalten dann alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Bestätigung des Termins und Einlasskarten für den Dom.

Weitere Informationen und Anmeldung:

Bischöfliches Ordinariat Speyer

Hauptabteilung Seelsorge Generation und Lebenswelten

Ehe- und Familienseelsorge

Telefon 06232/102-314

E-Mail: ehe-familie@bistum-speyer.de

Link zum Anmeldeformular: https://www.bistum-speyer.de/seelsorge/familien-paare-singles/feier-der-ehejubilaeen/

Quelle Bistum Speyer

Foto: Traditioneller Walzer vor dem Dom © Klaus Landry

