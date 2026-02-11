Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 14. Februar 2026, findet in Neckargemünd der diesjährige Faschingsumzug statt. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung kommt es im Zeitraum von etwa 11 Uhr bis etwa 18:30 Uhr zu abweichendem Betrieb auf der rnv-Buslinie 35.

Phase 1 – etwa 11 Uhr bis etwa 12:45 Uhr sowie etwa 16 Uhr bis etwa 18:30 Uhr

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Schützenhausbrücke und Stadttor

Entfall der Haltestellen Hanfmarkt, Letzter Heller und Neckargemünd Altes Rathaus

Phase 2 – etwa 12:45 Uhr bis etwa 14:15 Uhr

verkürzter Linienweg zwischen Wieblingen Nord und Schützenhausbrücke, ab dort Umleitung nach Neckargemünd Friedhof

Entfall der Haltestellen Hanfmarkt, Letzter Heller, Neckargemünd Altes Rathaus, Stadttor, Friedrich-Ebert-Straße, Dreikreuzweg, Herrenweg, Bildungszentrum und Eichendorffstraße

Phase 3 – etwa 14:15 Uhr bis etwa 16 Uhr

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Schützenhausbrücke und Herrenweg

Entfall der Haltestellen Hanfmarkt, Letzter Heller, Neckargemünd Altes Rathaus, Stadttor und Friedrich-Ebert-Straße

zusätzliche Bedienung der Haltestelle Kreisstraße (Wiesenbach)

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

