Mariakray skating boots 6657330
11.02.2026, 21:24 Uhr

Mannheimer Musikexpress am 13. Februrar im Eissportzentrum!

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Freitagabend, 13. Februar, können alle Eislaufbegeisterten beim letzten „Mannheimer Musikexpress“ der Saison unter dem Motto „Fasnachtslauf“ bei Stimmungsmusik und Discolicht im Eissportzentrum über die Eisfläche gleiten. Von 20 bis 22 Uhr (Einlass ab 19.30 Uhr) findet der Abend- und Rundlauf statt. Fasnachts-Verkleidung ist erwünscht, aber kein Muss.

Auf dem Eis Runden drehen, Lieblingsmusik vom Band hören und Freunde treffen – das steht im Mittelpunkt des „Mannheimer Musikexpresses. Der Eintritt kostet 8 Euro (keine Ermäßigung). Schlittschuhe können vor Ort gegen eine Gebühr ausgeliehen werden.
Weiterhin die Möglichkeit für alle Eislaufbegeisterten sich beim öffentlichen Eislauf zu den normalen Öffnungszeiten regelmäßig auf die Kufen zu stellen. Die Eislaufsaison 2025/2026 geht noch bis zum 15.03.2026.

Informationen zum Eislaufangebot und zur Veranstaltung gibt es direkt beim Eissportzentrum Herzogenried telefonisch unter der 0621/301095, per E-Mail fb52@mannheim.de oder unter www.mannheim.de/eislaufen.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Februar 2026, 21:24

