Mannheim – Update: Verdächtiger Fund entpuppt sich als Airsoft-Spielhandgranate – Gleise um 13:40 Uhr freigegeben

Mannheim / Metropolregio Rhein-Neckar. (ots) – Wie bereits berichtet wurden die Gleise zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und dem Bahnhof Mannheim-Rheinau am heutigen Vormittag gesperrt.

Bei dem im Gleisbereich aufgefundenen Gegenstand handelte es sich um eine Spielhandgranate, die beispielsweise bei Airsoft Events Verwendung finden. Spezialkräfte der Bundespolizei untersuchten den Gegenstand und stuften diesen als ungefährlich ein. Im weiteren Verlauf konnte der Gegenstand aus dem Gleisbereich entfernt und fachgerecht entsorgt werden.

Die Gleissperrung wurde gegen 13:40 Uhr aufgehoben. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit.

Zuletzt aktualisiert am 11. Februar 2026, 20:25