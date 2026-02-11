Mannheim / Metropolregion R_hein-Neckar(red/ak) – Aufgrund des Neubaus der BBC-Brücke müssen die Ziel- und die Boveristraße erneut zeitweise gesperrt werden. Gründe hierfür sind ein weiterer Anhub des bestehenden Brückenbauwerks sowie das Einschieben von Trägern.

Während der Bauarbeiten kommt es zu wechselseitigen sowie parallelen Straßensperrungen.

Die Sperrungen erfolgen zu folgenden Zeiten:

Montag, 16. Februar und Dienstag, 17. Februar 2026, jeweils von 9 bis 15 Uhr sowie von 18 bis 22 Uhr: Sperrung der Zielstraße. Die Boveristraße bleibt befahrbar.

Mittwoch, 18. Februar und Donnerstag, 19. Februar 2026, jeweils von 9 bis 15 Uhr sowie von 18 bis 22 Uhr: Sperrung der Boveristraße. Die Zielstraße bleibt befahrbar.

Freitag, 20. Februar, bis Dienstag, 3. März 2026, jeweils von 9 bis 15 Uhr sowie von 18 bis 22 Uhr (Ausnahme Samstag, 21. Februar 2026: 9 bis

18 Uhr): Sperrung der Zielstraße und der Boveristraße.

Mittwoch, 4. März, bis Sonntag, 8. März 2026, jeweils von 9 bis 15 Uhr sowie von 18 bis 22 Uhr: Sperrung der Zielstraße. Die Boveristraße bleibt befahrbar.

Entsprechende Umleitungsbeschilderungen werden vor Ort eingerichtet.

Weitere Informationen finden sich auf unserer Homepage www.mannheim.de, Stichwort „Baumaßnahmen und Verkehrsführung“ sowie auf dem Mobilitätsportal der Stadt Mannheim.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 11. Februar 2026, 21:34