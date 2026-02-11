Mannheim – Sperrmüll in Brand geraten – Mehrfamilienhaus evakuiert

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 00:45 Uhr zu einem Brand in der Riedfeldstraße in Mannheim.

Nach aktuellem Ermittlungsstand geriet ein Sperrmüllhaufen aufgrund eines technischen Defekts eines in der Nähe befindlichen Stromkastens in Vollbrand. Da der Sperrmüllhaufen vor einem Mehrfamilienhaus lagerte, wurden die Anwohner unverzüglich durch die Einsatzkräfte aus ihren Wohnungen evakuiert und während der Einsatzmaßnahmen betreut. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden, sodass die Anwohner nach Abschluss der Löschmaßnahmen in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Im unmittelbaren Nahbereich des Brandes geparkte Fahrzeuge sowie die Gebäudefassade wurden beschädigt. Der Sachschaden wird nach aktuellem Stand auf ungefähr 50.000 Euro geschätzt. Personen wurden keine verletzt.

Während der Einsatzmaßnahmen wurden mehrere Straßen im Umkreis um den Brandort gesperrt, was jedoch aufgrund des geringen Fahrzeugaufkommens keinen Verkehrsbeeinträchtigungen führte.

Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt übernommen.

Zuletzt aktualisiert am 11. Februar 2026, 09:17