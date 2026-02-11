Mannheim – Oberbürgermeister Christian Specht ist neuer Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse Rhein Neckar Nord

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Vorsitzwechsel in Organen der Sparkasse Rhein Neckar Nord – Christian Specht ist neuer Verwaltungsratsvorsitzender

Die Trägerversammlung der Sparkasse Rhein Neckar Nord hat den Mannheimer Oberbürgermeister Christian Specht einstimmig zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Nach Sparkassengesetz Baden‑Württemberg übernimmt Specht damit zugleich den Vorsitz im Verwaltungsrat des regionalen Kreditinstituts.

„Es ist eine große Verantwortung in diesen herausfordernden Zeiten, den Vorsitz in diesen beiden wichtigen Gremien zu übernehmen“, so Specht. Die Sparkasse Rhein Neckar Nord „muss ein verlässlicher Partner für Kommunen, Mittelstand und die Menschen in der Region“ sein. Die Arbeit im Verwaltungsrat ist ihm dabei nicht unbekannt: Seit Mitte 2023 gehört er dem Gremium bereits als stellvertretender Vorsitzender an. Specht übernimmt den Platz an der Spitze des Gremiums vom Weinheimer Oberbürgermeister Manuel Just. Der Wechsel erfolgt turnusgemäß entsprechend einer Vereinbarung zwischen den Trägerkommunen der Sparkasse.

Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Stefan Kleiber dankte Manuel Just für die „vertrauensvolle, engagierte und zielorientierte Zusammenarbeit“ der vergangenen Jahre und betonte die Fortsetzung der bewährten Gremienarbeit mit Christian Specht in neuer Funktion: „Mit Oberbürgermeister Specht übernimmt ein erfahrener Kommunalpolitiker den Vorsitz. Ich freue mich auf eine weiterhin vertrauensvolle Zusammenarbeit für das Wohl unserer Mitarbeitenden sowie unserer Kundinnen und Kunden.“ Der Verwaltungsrat bestimmt laut Sparkassengesetz für Baden-Württemberg die Richtlinien für die Geschäfte der Sparkasse. Er erlässt unter anderem die Geschäftsanweisung für den Vorstand und überwacht dessen Tätigkeit.

Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht ist neuer Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse Rhein Neckar Nord.

Quelle Sparkasse Rhein Neckar Nord

