Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 14. Februar 2026, findet in der Mannheimer Innenstadt die diesjährige Närrische Bootsfahrt statt. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung werden die Breite Straße und die Planken im Zeitraum von etwa 11:30 Uhr bis etwa 14 Uhr in zwei Phasen für den Bahnverkehr gesperrt.
Phase 1 – Sperrung der Breiten Straße (etwa 11:30 Uhr bis etwa 12:15 Uhr)
Linien 1 und 3
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Alte Feuerwache und Paradeplatz
Entfall der Haltestellen Abendakademie und Marktplatz
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kurpfalzbrücke, MVV-Hochhaus, Dalbergstraße, Rheinstraße und MA Rathaus/rem
Linie 4/4A
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Alte Feuerwache und Kunsthalle
Entfall der Haltestellen Abendakademie, Marktplatz, Strohmarkt und Wasserturm
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kurpfalzbrücke Ost, Gewerkschaftshaus und Rosengarten
Linie 5/5A
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Collini-Center und Paradeplatz
Entfall der Haltestellen Abendakademie und Marktplatz
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kurpfalzbrücke Ost, Kurpfalzbrücke, MVV-Hochhaus, Dalbergstraße, Rheinstraße und MA Rathaus/rem
Linie 7
Umleitung in Fahrtrichtung Vogelstang zwischen Paradeplatz und Gewerkschaftshaus
Entfall der Haltestellen Marktplatz und Abendakademie
zusätzliche Bedienung der Haltestellen MA Rathaus/rem, Rheinstraße, Dalbergstraße, MVV-Hochhaus, Kurpfalzbrücke und Kurpfalzbrücke Ost
Phase 2 – Sperrung der Planken (etwa 12:15 Uhr bis etwa 14 Uhr)
Linie 2
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Paradeplatz (abweichend Steig A bzw. B) und Rosengarten
Entfall der Haltestellen Strohmarkt und Wasserturm
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Schloss, Universität, MA Hauptbahnhof und Kunsthalle
Linie 3
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Paradeplatz (abweichend Steig A bzw. B) und MA Hauptbahnhof Süd
Entfall der Haltestellen Strohmarkt, Wasserturm, Kunsthalle und MA Hauptbahnhof
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Schloss und Universität
Linie 4/4A
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Alte Feuerwache und Kunsthalle
Entfall der Haltestellen Abendakademie, Marktplatz, Strohmarkt und Wasserturm
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kurpfalzbrücke Ost, Gewerkschaftshaus und Rosengarten
Linie 6A
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Paradeplatz (abweichend Steig A bzw. B) und Tattersall
Entfall der Haltestellen Strohmarkt, Wasserturm und Kunsthalle
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Schloss, Universität und MA Hauptbahnhof
Linie 7
Umleitung in Fahrtrichtung Paradeplatz zwischen Rosengarten und Paradeplatz (abweichend Steig A)
Entfall der Haltestellen Wasserturm und Strohmarkt
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kunsthalle, MA Hauptbahnhof, Universität und Schloss
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Zuletzt aktualisiert am 11. Februar 2026, 21:15