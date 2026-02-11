Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Samstag, 14. Februar 2026, findet in der Mannheimer Innenstadt die diesjährige Närrische Bootsfahrt statt. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung werden die Breite Straße und die Planken im Zeitraum von etwa 11:30 Uhr bis etwa 14 Uhr in zwei Phasen für den Bahnverkehr gesperrt.

Phase 1 – Sperrung der Breiten Straße (etwa 11:30 Uhr bis etwa 12:15 Uhr)

Linien 1 und 3

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Alte Feuerwache und Paradeplatz

Entfall der Haltestellen Abendakademie und Marktplatz

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kurpfalzbrücke, MVV-Hochhaus, Dalbergstraße, Rheinstraße und MA Rathaus/rem

Linie 4/4A

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Alte Feuerwache und Kunsthalle

Entfall der Haltestellen Abendakademie, Marktplatz, Strohmarkt und Wasserturm

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kurpfalzbrücke Ost, Gewerkschaftshaus und Rosengarten

Linie 5/5A

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Collini-Center und Paradeplatz

Entfall der Haltestellen Abendakademie und Marktplatz

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kurpfalzbrücke Ost, Kurpfalzbrücke, MVV-Hochhaus, Dalbergstraße, Rheinstraße und MA Rathaus/rem

Linie 7

Umleitung in Fahrtrichtung Vogelstang zwischen Paradeplatz und Gewerkschaftshaus

Entfall der Haltestellen Marktplatz und Abendakademie

zusätzliche Bedienung der Haltestellen MA Rathaus/rem, Rheinstraße, Dalbergstraße, MVV-Hochhaus, Kurpfalzbrücke und Kurpfalzbrücke Ost

Phase 2 – Sperrung der Planken (etwa 12:15 Uhr bis etwa 14 Uhr)

Linie 2

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Paradeplatz (abweichend Steig A bzw. B) und Rosengarten

Entfall der Haltestellen Strohmarkt und Wasserturm

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Schloss, Universität, MA Hauptbahnhof und Kunsthalle

Linie 3

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Paradeplatz (abweichend Steig A bzw. B) und MA Hauptbahnhof Süd

Entfall der Haltestellen Strohmarkt, Wasserturm, Kunsthalle und MA Hauptbahnhof

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Schloss und Universität

Linie 4/4A

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Alte Feuerwache und Kunsthalle

Entfall der Haltestellen Abendakademie, Marktplatz, Strohmarkt und Wasserturm

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kurpfalzbrücke Ost, Gewerkschaftshaus und Rosengarten

Linie 6A

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Paradeplatz (abweichend Steig A bzw. B) und Tattersall

Entfall der Haltestellen Strohmarkt, Wasserturm und Kunsthalle

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Schloss, Universität und MA Hauptbahnhof

Linie 7

Umleitung in Fahrtrichtung Paradeplatz zwischen Rosengarten und Paradeplatz (abweichend Steig A)

Entfall der Haltestellen Wasserturm und Strohmarkt

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kunsthalle, MA Hauptbahnhof, Universität und Schloss

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 11. Februar 2026, 21:15