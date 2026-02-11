Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar)red/ak) – Einen fünfteiligen Kurs zum Thema Betreuung/Bevollmächtigung bietet die Volkshochschule (VHS) Ludwigshafen ab Mittwoch, 18. Februar 2026, 17.30 bis 19 Uhr an. Die Schulung wird in Kooperation mit der „Arbeitsgemeinschaft Betreuungsvereine Ludwigshafen, Frankenthal und Rhein-Pfalz-Kreis“ durchgeführt. Der Kurs richtet sich an Menschen, die sich für die ehrenamtliche Übernahme einer rechtlichen Betreuung interessieren oder bereits Betreuungserfahrungen, auch im familiären Umfeld, gesammelt haben. Ziel ist es, grundlegende Kenntnisse über Aufgaben, Rechte und Pflichten im Betreueramt zu vermitteln. Die Teilnehmenden setzen sich mit den rechtlichen Grundlagen der Betreuung, mit Rollenbildern, Konfliktmanagement sowie mit Krankheitsbildern und sozialerInfrastruktur auseinander. Die Schulung qualifiziert dazu, die Interessen von Menschen zu vertreten, die ihre Angelegenheiten aufgrund von Krankheit oder Behinderung nicht mehr selbst regeln können. Die Schulung ist kostenfrei, für Lehrmaterialien fallen zehn Euro an, die

beim ersten Termin bar zu entrichten sind.

Anmeldungen nimmt die VHS unter Telefon 0621 504-2238 entgegen oder online unter www.vhs-lu.de.

