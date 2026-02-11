Ludwigshafen – Supermarkt in Hochfeldstraße Ziel von Einbrechern – Tabakwaren im Wert von Tausenden Euro gestohlen

Ludwigshafen / gartenstadt / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Zwischen Montag (09.02.2026), 22 Uhr, und Dienstag (10.02.2026), 5:40 Uhr, brachen Unbekannte in einen Supermarkt in der Hochfeldstraße ein und entwendeten Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro.

Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 11. Februar 2026, 11:51