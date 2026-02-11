Ludwigshafen – Kinder werden zu Piraten bei „Sporteln in der Familie“

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Jedes Jahr, noch in den kälteren Monaten, gibt es für Kinder im Alter von drei bis zehn Jahren bei der Veranstaltungsreihe „Sporteln in der Familie“ an drei Tagen die Möglichkeit, sich zu bewegen und sich damit ordentlich aufzuwärmen. In diesem Jahr werden die Kinder dabei zu kleinen Piraten, denn „Sporteln in der Familie“ steht 2026 im Zeichen eines „Piratensportfests“. Die Termine sind folgende Sonntage: 22. Februar, 8. März und 29. März. Jeweils von 10 bis 13 Uhr geht es zur Sache, beim ersten und dritten Mal in der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch (IGSLO) und beim zweiten Mal im Hallenbad Süd. Organisiert wird die dreiteilige Veranstaltung vom Bereich Sport und Bäder der Stadtverwaltung gemeinsam mit Vereinen, Initiativen und einer Privatperson. Finanziell unterstützt wird Sporteln wieder von der BG Klinik.

Das Konzept der Veranstaltungen: An verschiedenen Stationen sollen die kleinen Piraten ihren Mut und ihre Geschicklichkeit beweisen, um die erbeuteten Schätze zu sichern. Dabei ist natürlich viel Fantasie gefragt, wenn sie „durch Höhlen kriechen, auf Masten klettern oder Wellen trotzen“. Zum Einsatz kommen wieder Sportgeräte wie Barren, Trampoline, Sprungkästen. Erstmals eingesetzt wird im Hallenbad Süd ein aufblasbarer Seestern mit einem Durchmesser von sechs Metern. Die Veranstalter hoffen, Lust auf Sport und Bewegung bei

den Kindern zu wecken. Die Stationen fördern Gleichgewicht, Koordination, Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Ausdauer. Die Eltern und Großeltern sind natürlich wieder dabei und helfen bei Bedarf den Jungen und Mädchen bei der Bewältigung der Aufgaben – denn Sporteln ist als Familiensportfest gedacht.

„Bei ‚Sporteln in der Familie‘ führen wir Kinder ganz spielerisch und ohne Leistungsdruck an Sport und Bewegung heran. Der Spaß steht bei den drei Veranstaltungen im Vordergrund. Aus eigener Erfahrung als Sportler und Trainer weiß ich, welch wichtigen Beitrag Bewegung zu einer gesunden Lebensweise leistet. Ich möchte mich auch ganz herzlich bei allen ehrenamtlichen Helfer*innen bedanken, die sich jedes Jahr aufs Neue kreative Stationen ausdenken und den Kindern und ihren Familien freudige Stunden bereiten“, sagt Beigeordneter Lars Pletscher, seit Januar Dezernent für Bildung, Jugend, Familie und Sport bei der Stadt Ludwigshafen.

Dr. Jan von Recum, Chefarzt Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie und Leitender Arzt der Sektion Knie-, Fuß- und Sprunggelenkchirurgie an der BG Klinik, erläutert das Engagement der BG Klinik: „Wie in all den vergangenen Jahren unterstützen wir diese Veranstaltung auch dieses Jahr wieder aus voller Überzeugung. Als Mediziner kennen wir die Bedeutung des Sports für die Gesunderhaltung und Genesung seit Jahrzehnten. Aus persönlicher Erfahrung als Sportler kenne ich außerdem die Bedeutung des Sports in der mentalen Erholung nach anspruchsvollen Arbeitstagen. Je früher wir unsere Kinder an den Sport heranführen, umso nachhaltiger sind diese Effekte.“

Andreas Gather, Geschäftsführer der BG Klinik Ludwigshafen, fügt hinzu: „Sporteln in der Familie zeigt auf wunderbare Weise, wie Familien mit Freude und Bewegung gemeinsam aktiv werden und zugleich spielerisch etwas für ihre Gesundheitsvorsorge tun können. Als Einrichtung der gesetzlichen Unfallversicherung ist uns Prävention ein zentrales Anliegen, und Sport ist ein wichtiger Baustein zur Vermeidung von Unfällen sowie zur Vorbeugung degenerativer Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates. Daher unterstützen wir dieses Engagement der Stadt und der Vereine seit vielen Jahren sehr gerne und freuen uns jedes Jahr aufs Neue über die große Resonanz der Veranstaltung.“

Die Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ unterstützt die Veranstaltung ebenfalls und ist bei den Terminen in der Sporthalle der IGSLO vertreten. Sie wird in der Halle verschiedene Buchstabentafeln anbringen. Die Kinder müssen diese suchen und finden und erhalten dafür am Ende ein Motivationsarmband.

Wer als Familie an allen drei Veranstaltungen teilgenommen hat, ist automatisch bei der Abschluss-Verlosung mit zahlreichen Preisen dabei. Familien, die mindestens zwei Mal teilnehmen, erhalten eine Sporteln-Medaille. Die Teilnahme an allen drei Veranstaltungstagen ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die beteiligten Vereine, Initiativen und Personen sind: Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Ludwigshafen, DLRG

Ludwigshafen-Oggersheim, Deutscher Alpenverein Sektion Ludwigshafen, Eisenbahner-Sportverein 1927 (ESV), Ludwigshafener Lauf-Club (LLC), Ludwigshafener Schwimmverein 07 (LSV), Turnerbund 1889 Oppau (TBO), Turn- und Fechtclub 1861 (TFC), Turngemeinde Oggersheim 1880 (TGO), Turngesellschaft „Frei Heil“ Rheingönheim 1892, Turnverein Rheingönheim 1878, VTV Mundenheim, Wald- und Wiesenfreunde 2010, Frank Bikar, Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“.

