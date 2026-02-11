Ludwigshafen – Abweichender Betrieb wegen Faschingsumzug

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 15. Februar 2026, findet der gemeinsame Faschingsumzug der Städte Ludwigshafen und Mannheim in Ludwigshafen statt. Im Zuge der Veranstaltung kommt es auf mehreren rnv-Buslinien im Zeitraum von etwa 4:30 Uhr bis Mitternacht zu abweichendem Betrieb. Zur bequemen An- und Abreise verdichtet die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) außerdem ihr Angebot auf einigen Bahnlinien.

Linie 74

-Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Berliner Platz (Bf LU Mitte) und Mundenheim Nord

-Entfall der Haltestellen Halbergstraße, Bgm.-Krafft-Platz, Shellhaus, Raschig und Feuerwache

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße (nur Richtung Berliner Platz), Pfalzbau, Wittelsbachplatz, Südwest-Stadion und Stifterstraße

Linie 75

-Umleitung in Fahrtrichtung Berliner Platz (Bf LU Mitte) zwischen LU Hauptbahnhof und Berliner Platz (Bf LU Mitte)

-Entfall der Haltestelle Rhein-Galerie

-zusätzliche Bedienung der Haltestellen Pfalzbau und Kaiser-Wilhelm-Straße

Linie 76

-Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Berliner Platz (Bf LU Mitte) und Valentin-Bauer-Siedlung Süd bzw. Hochschule

-Entfall der Haltestellen Walzmühle und Rhein-Galerie

-zusätzliche Bedienung der Haltestellen Pfalzbau und Kaiser-Wilhelm-Straße

Linie 77

entfällt

Linie 94

Fahrtrichtung Niederfeld

-Umleitung zwischen Berliner Platz (Bf LU Mitte) und Mundenheim Nord

-Entfall der Haltestellen Halbergstraße, Bgm.-Krafft-Platz, Shellhaus, Raschig und Feuerwache

-zusätzliche Bedienung der Haltestellen Pfalzbau, Wittelsbachplatz, Südwest-Stadion und Stifterstraße

Fahrtrichtung Berliner Platz (Bf LU Mitte)

Umleitung zwischen Mundenheim Nord und Bgm.-Krafft-Platz

Entfall der Haltestellen Feuerwache, Raschig und Shellhaus

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Stifterstraße, Südwest-Stadion und Wittelsbachplatz

Linie 95

-Umleitung in Fahrtrichtung Berliner Platz (Bf LU Mitte) zwischen Valentin-Bauer-Siedlung Süd und Berliner Platz (Bf LU Mitte)

-Entfall der Haltestelle Rhein-Galerie

-zusätzliche Bedienung der Haltestellen Pfalzbau und Kaiser-Wilhelm-Straße

Linie 97

-Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Berliner Platz (Bf LU Mitte) und Hemshofstraße (BASF Tor 7)

-Entfall der Haltestelle Rhein-Galerie

-zusätzliche Bedienung der Haltestellen Kaiser-Wilhelm-Straße (nur Richtung Berliner Platz) und Pfalzbau

Linie 6 (Nachtbus)

Umleitung in Fahrtrichtung Berliner Platz (Bf LU Mitte) zwischen Rheinstraße und Berliner Platz (Bf LU Mitte)

Entfall der Haltestelle Rhein-Galerie

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Pfalzbau und Kaiser-Wilhelm-Straße

Zusatzangebot

Verdichtung auf einen 10-Minuten-Takt zwischen etwa 11 Uhr und etwa 13:30 Uhr sowie etwa 16 Uhr und etwa 18:30 Uhr auf folgenden Linien

Linie 4 zwischen Oggersheim Comeniusstraße und MA Hauptbahnhof

Linie 6 zwischen Rheingönheim Neubruch und Tattersall

Linie 7 zwischen Oppau Fritz-Haber-Straße und Ebertpark

Quelle rnv

Zuletzt aktualisiert am 11. Februar 2026, 10:23