Landau – Bürgersprechstunde von Landrat Dietmar Seefeldt am 2. März in Annweiler

Landrat Dietmar Seefeldt lädt zu seiner Bürgersprechstunde ein. Foto: Privat
Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Südliche Weinstraße, die Anregungen, Fragen oder Kritik direkt und persönlich mit Landrat Dietmar Seefeldt besprechen wollen, können das am Montag, 2. März, in Annweiler tun. Die Bürgersprechstunde des Landrats findet ab 16 Uhr in der Verbandsgemeindeverwaltung Annweiler am Trifels, Meßplatz 1, 76855 Annweiler statt.

Aus organisatorischen Gründen bittet die Kreisverwaltung, sich zur Bürgersprechstunde beim Persönlichen Referenten des Landrats, Heiko Pabst, unter der Telefonnummer 06341 940-105 oder per E-Mail an buergersprechstunde@suedliche-weinstrasse.de anzumelden. Bei der Anmeldung bitte das Thema oder eine konkrete Frage angeben. Falls zu viele Anmeldungen für diese Sprechstunde eingehen sollten, wird ein Termin für nachfolgende Sprechstunden vereinbart. Diese finden abwechselnd in einer der sieben Verbandsgemeinden des Landkreises statt.

Quelle: Stadt Landau

