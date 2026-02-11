Lampertheim – B44 bei Bürstadt – Frontalzusammenstoß mit mehreren Verletzten – Straße voll gesperrt

Lampertheim/Bürstadt/Bobstadt. Auf der B44 zwischen Biblis und Lampertheim hat sich am Mittwochnachmittag (11.02.2026) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Mehrere Personen wurden verletzt, die Bundesstraße musste für rund anderthalb Stunden voll gesperrt werden.

Überholmanöver endet in Kollision

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Lampertheim gegen 16:14 Uhr die B44 von Biblis in Richtung Lampertheim. In Höhe des Bürstädter Ortsteils Bobstadt setzte er zum Überholen eines Sattelzugs an. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Kleinbus, in dem sich drei Personen befanden.

Durch die Wucht der Kollision wurden sowohl der Pkw als auch der Kleinbus gegen den Sattelzug geschleudert.

Fahrer eingeklemmt – Feuerwehr im Einsatz

Der 22-jährige Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Nach ersten Einschätzungen erlitten alle Beteiligten glücklicherweise nur leichte Verletzungen, überwiegend Prellungen.

Hoher Sachschaden und Vollsperrung

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B44 etwa eineinhalb Stunden vollständig gesperrt.

Neben zahlreichen Einsatzkräften des Rettungsdienstes waren auch die Feuerwehren aus Biblis und Bürstadt vor Ort im Einsatz.

Zuletzt aktualisiert am 11. Februar 2026, 20:00