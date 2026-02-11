Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Am Sonntag, 15. Februar 2026, findet in Ziegelhausen der diesjährige Faschingsumzug statt. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung kommt es im Zeitraum von etwa 13 Uhr bis etwa 16:30 Uhr zu abweichendem Betrieb auf den rnv-Buslinien 34 und 36.

Linie 34

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Haarlass und Peterstaler Straße

Entfall der Haltestellen Stift Neuburg, Stiftsmühle, Neckarhelle, Neuer Weg, Neckarschule, Steinbacher Tal, Mühldamm, Fürstendamm und Kreuzgrundweg

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Mittlerer Rainweg und Rainweg

Linie 36

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Köpfel und Textilmuseum

Entfall der Haltestellen Mittlerer Rainweg, Rainweg, Kreuzgrundweg, Fürstendamm, Mühldamm, Steinbacher Tal und Neckarschule

zusätzliche Bedienung der Haltestelle Stift Neuburg

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 11. Februar 2026, 21:11