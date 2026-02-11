Frankenthal – Fahrraddiebe geschnappt

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am 09.02.2026 um 16:50 Uhr wurden zwei Jugendliche im Carl-Bosch-Ring in Frankenthal dabei beobachtet, wie diese ein unverschlossenes schwarz-silbernes Damenfahrrad entwendeten und sich mit zwei Fahrrädern von der Örtlichkeit entfernten. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei die beiden flüchtenden Diebe, im Alter von 17 und 19 Jahren, in unmittelbarer Nähe feststellen und festnehmen. Dabei konnte ermittelt werden, dass das zweite mitgeführte schwarz-pinkene Herrenrad am Hauptbahnhof in Frankenthal entwendet wurde. Das Damenrad konnte an die Eigentümerin ausgehändigt werden. Die Ermittlungen zu dem Eigentümer des Herrenrads dauern aktuell noch an. Die beiden Jugendlichen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

Zeugenhinweise, insbesondere hinsichtlich des Eigentümers des Herrenrades, nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 11. Februar 2026, 10:31