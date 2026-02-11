Frankenthal – Bürgersprechstunde zu Themen des EWF

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einer Bürgersprechstunde zu Angelegenheiten des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes (EWF) lädt Bürgermeister Bernd Knöppel am Donnerstag, 19. Februar von 16 bis 17.30 Uhr ein.

Die Sprechstunde findet Bürgerbüro des Eigen- und Wirtschaftsbetrieb Frankenthal (EWF), in der Sterngasse 12 statt. Bereiche des EWF sind die Abfallwirtschaft, die Straßenreinigung, der Bereich Abwasser, das Friedhofswesen, die Straßen- und Grünunterhaltung und der Werkstättenservice.

Anmeldungen für die Sprechstunde nimmt das Sekretariat des Bürgermeisters unter 06233 89 204 entgegen.

Quelle Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 11. Februar 2026, 11:45