Eberbach /Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Teilnehmer des Leseclubs für Erwachsene unter der Leitung von Frau Rena Ott-Seidel treffen sich am Donnerstag, 19. Februar 2026, um 15:00 Uhr auf der Empore vor der Stadtbibliothek Eberbach. Besprochen wird das Buch „Jünger geht immer“ von Ellen Berg.

Zum Buch:

Monatelang hat Anne die goldene Hochzeit ihrer Eltern geplant. Bei der Feier verkündet ihre Mutter, dass sie sich scheiden lässt – und stellt ihren neuen, jüngeren Partner vor. Dessen erwachsener Sohn nimmt das gelassen auf, im Gegensatz zu Anne. Kurze Zeit später steht sie selbst vor einer ähnlichen Situation.

Welche Zugeständnisse müssen Frauen im Alter machen? Berg liefert nicht nur unterhaltsame Geschichten, sondern auch Denkanstöße und treffende Beobachtungen.

Quelle: Stadt Eberbach

Zuletzt aktualisiert am 11. Februar 2026, 21:27