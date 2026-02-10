Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Europäische Tag des Notrufs am 11. Februar (11.2.) hebt die einheitliche Notrufnummer 112 hervor, die seit 1991 in ganz Europa Leben rettet. Weinheim[CS]. Egal ob Ungarn, Finnland, Italien oder Deutschland. Über die kostenfreie Telefonnummer 112 erhalten Hilfesuchende in allen Ländern der Europäischen Union Schutz und Hilfe von Feuerwehr und Rettungsdiensten. Um diese Nummer bekannter zu machen, findet am 11. Februar 2026 der europaweite Notruftag statt.

Durch die Björn-Steiger-Stiftung wurde die europaweite Einführung bereits 1991 auf den Weg gebracht. Seither können Menschen in der europäischen Union unter dieser Notrufnummer aus allen Netzen kostenfrei Hilfe anfordern. Selbst ohne Verbindung in das eigene Mobilfunknetz kann der Notruf abgesetzt werden, da das Telefon sich dabei automatisch in ein Verfügbares Netz einwählt. Seit 2009 nutzt man das heutige Datum um die Notrufnummer bekannter zu machen und über deren Nutzung aufzuklären.

Doch wann wählt man den Notruf?

• In Lebensgefährlichen Situationen, wenn Sie oder eine andere Person sich in einer akuten Notlage befinden und sofortige Hilfe benötigt.

• Lebensbedrohliche Zustände (Atemnot, Atemstillstand, Herz-Kreislaufstillstand)

• Bei schweren Unfällen (Verkehrsunfälle, Unfälle mit Maschinen)

• Brände und Feuer (Offene Feuer, Explosionen und starke Rauchentwicklungen)

Wenn ihre Hausarztpraxis geschlossen ist und Sie mit einem Arzt sprechen wollen, wählen Sie die 116 117. Dort können Sie ihre Beschwerden schildern und sich über die medizinische Versorgung beraten lassen.

Was sollte ich beim absetzen des Notrufs beachten und was sind die wichtigsten Informationen für den Menschen am anderen Ende der Leitung?

Wo ist es passiert?

• Hier ist neben der genauen Adresse samt Hausnummer, auch der Ort, in dem der Notfall passiert ist, wichtig!

Was ist passiert?

• Je nachdem was passiert ist, werden unterschiedliche Fahrzeuge alarmiert. Beim Brand, die Feuerwehr mit einem Löschfahrzeug, bei einem Diebstahl die Polizei mit einem Streifenwagen.

Wer ruft an?

• Besonders wenn eine Einsatzstelle schwer zu finden ist und eventuelle Rückragen aufkommen, ist es von Vorteil, wenn die Leitstelle den Anrufer nochmals kontaktieren kann. Außerdem wirkt eine persönliche Ansprache meistens beruhigender auf den Anrufer.

Warten auf Rückfragen!

• Aufregung und Anspannung sind völlig normal. Damit man in der Hektik nichts vergisst, fragen die routinierten Menschen am anderen Ende der Leitung nach allem, was für die Bearbeitung des Notrufs erforderlich ist.

Die bundesweite Notruf-App „nora“ bietet besonders für Menschen mit Hör- und Sprachbehinderung eine kostenlose Alternative zum telefonischen Notruf. Sie steht zum Download im Google Playstore und Apple App-Store bereit. Für die Registrierung ist ein Identitätsnachweis erforderlich. Hohe Missbrauchszahlen hatten dazu geführt, dass nur bereits registrierte User die Notruf-App nutzen konnten. Diese Weitere Informationen, Schritt-für-Schritt-Anleitungen (auch in Deutscher Gebärdensprache) und den Kontakt zum Support gibt es unter www.nora-notruf.de.

Egal ob Feuerwehr, Rettungsdienst oder DLRG, die Weinheimer Hilfsorganisationen stehen rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche, 365 Tage im Jahr zur Verfügung um Menschen Hilfe in der Not zu leisten.

Quelle: Claus Schmitt

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 21:31