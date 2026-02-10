Weinheim – Am Faschingsdienstag brennt der Fastnachtshaufen in Oberflockenbach

Weinheim / Oberflockenbach / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Faschingsdienstag wird der Fastnachtshaufen wieder mit den eingesammelten Christbäumen aus Oberflockenbach entzündet. Die Bevölkerung ist eingeladen mit der Jugendfeuerwehr die Faschingssaison ausklingen zu lassen.

[CS]. Am Faschingsdienstag, den 17. Februar lädt die Jugendfeuerwehr Weinheim Abteilung Oberflockenbach ab 18 Uhr zum

Fastnachtshaufen ein. Die eingesammelten Weihnachtsbäume vom Januar wurden zum „Fastnachtshaufen“ gestapelt, und werden traditionell verbrannt. Angezündet wird der Haufen um 19:00 Uhr. Der Fastnachtshaufen befindet sich, wie bereits in den

vorherigen Jahren, hinter den Tennisplätzen des KSV Steinklingen. Bei Fleischkäse, Glühwein, Kinderpunsch und Kaltgetränken können die Einwohner den letzten Gang ihres Baumes verfolgen und bei der Verbrennung zusehen. Die Jugendfeuerwehr freut

sich auf Ihren Besuch. Parkplätze stehen vor der KSV-Vereinsgaststätte sowie auf dem Parkplatz hinter dem Schützenhaus in Steinklingen zur Verfügung.

Quelle Claus Schmitt/ Foto: Feuerwehr Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 08:49