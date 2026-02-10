  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Waldsporthalle @Stadt Viernheim
10.02.2026, 20:22 Uhr

Viernheim – Sanierung der Waldsporthalle – Schließung erst ab Ende August 2026 Ringer- und Kraftraum nur kurzzeitig gesperrt

Waldsporthalle @Stadt Viernheim
Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Sanierung der Waldsporthalle in der Industriestraße bleibt eine der wichtigsten
Investitionen in die sportliche Infrastruktur der Stadt. Auf Grundlage des fortgeschrittenen
Projektstands hat sich nun eine Anpassung im Zeitplan ergeben: Die Halle wird nicht bereits
nach Ostern 2026, sondern erst ab Ende August 2026 für die Sanierungsarbeiten
geschlossen.

Fortschreibung des Planungsstands ermöglicht kürzere Schließzeit
Grund dafür ist der inzwischen weiter ausgearbeitete Bauablauf: Auf Basis der detaillierten
Fachplanung des beauftragten Planungsbüros konnte die Maßnahme komprimiert werden.
„Dadurch lässt sich die Schließzeit insgesamt verkürzen – ein klarer Vorteil für die
wöchentlich mehr als 1.000 Nutzerinnen und Nutzer, ohne den vorgesehenen
Fertigstellungstermin zu verändern,“ so Erster Stadtrat Jörg Scheidel. Die
Sanierungsarbeiten sollen weiterhin wie geplant bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

Ringer- und Kraftraum nur zeitweise betroffen
Eine weitere erfreuliche Information für den Trainingsbetrieb: Der Ringerraum sowie der
Kraftraum der Waldsporthalle sind nur zeitlich begrenzt von der Sanierung betroffen. Die
Arbeiten in diesen beiden Bereichen sind für das Frühjahr 2027 vorgesehen und werden
voraussichtlich rund acht Wochen dauern. Außerhalb dieses Zeitraums stehen beide Räume
weiterhin für den Trainingsbetrieb zur Verfügung.

Begleitend zur Sanierung steht das Kultur- und Sportamt in engem Austausch mit den
betroffenen Hallennutzenden und Vereinen und unterstützt sie bei der weiteren Planung des
Trainings- und Wettkampfbetriebs.

Hintergrund
Seit Jahrzehnten ist die Waldsporthalle ein Herzstück des Viernheimer Sportlebens: Hier
trainieren Kinder und Jugendliche, hier feiern Vereine sportliche Erfolge, hier begegnen sich
Generationen. Doch die Zeit hat Spuren hinterlassen – und die Schäden sind inzwischen so
gravierend, dass eine grundlegende Sanierung unumgänglich geworden ist.

Der Hallenboden ist nach fast 40 Jahren stark abgenutzt, die Lüftungsanlagen fallen immer
wieder aus und sorgen für Einschränkungen im Sportbetrieb. Die alten Oberlichter sind nur
einfach verglast, undicht und lassen bei Regen Wasser auf die Trägerbalken tropfen. Auch
die Duschen und die Warmwasserbereitung entsprechen längst nicht mehr den heutigen
Standards. Damit die Halle ihre wichtige Rolle für Vereine, Schulen und den Breitensport
auch in Zukunft erfüllen kann, hat die Stadtverwaltung eine umfassende Sanierung auf den
Weg gebracht.

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 3,5 Millionen Euro wurden bereits von
der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und sind im Haushalt verankert. Neben der
baulichen Erneuerung liegt ein Schwerpunkt auf energetischen Verbesserungen, die die
Waldsporthalle fit für die kommenden Jahrzehnte machen sollen. Dazu wurde auch ein
Fördermittelantrag für die energetischen Maßnahmen gestellt.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 20:22

