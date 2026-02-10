Viernheim – Sanierung der Waldsporthalle – Schließung erst ab Ende August 2026 Ringer- und Kraftraum nur kurzzeitig gesperrt



Viernheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Sanierung der Waldsporthalle in der Industriestraße bleibt eine der wichtigsten

Investitionen in die sportliche Infrastruktur der Stadt. Auf Grundlage des fortgeschrittenen

Projektstands hat sich nun eine Anpassung im Zeitplan ergeben: Die Halle wird nicht bereits

nach Ostern 2026, sondern erst ab Ende August 2026 für die Sanierungsarbeiten

geschlossen.

Fortschreibung des Planungsstands ermöglicht kürzere Schließzeit

Grund dafür ist der inzwischen weiter ausgearbeitete Bauablauf: Auf Basis der detaillierten

Fachplanung des beauftragten Planungsbüros konnte die Maßnahme komprimiert werden.

„Dadurch lässt sich die Schließzeit insgesamt verkürzen – ein klarer Vorteil für die

wöchentlich mehr als 1.000 Nutzerinnen und Nutzer, ohne den vorgesehenen

Fertigstellungstermin zu verändern,“ so Erster Stadtrat Jörg Scheidel. Die

Sanierungsarbeiten sollen weiterhin wie geplant bis Ende 2027 abgeschlossen sein.

Ringer- und Kraftraum nur zeitweise betroffen

Eine weitere erfreuliche Information für den Trainingsbetrieb: Der Ringerraum sowie der

Kraftraum der Waldsporthalle sind nur zeitlich begrenzt von der Sanierung betroffen. Die

Arbeiten in diesen beiden Bereichen sind für das Frühjahr 2027 vorgesehen und werden

voraussichtlich rund acht Wochen dauern. Außerhalb dieses Zeitraums stehen beide Räume

weiterhin für den Trainingsbetrieb zur Verfügung.

Begleitend zur Sanierung steht das Kultur- und Sportamt in engem Austausch mit den

betroffenen Hallennutzenden und Vereinen und unterstützt sie bei der weiteren Planung des

Trainings- und Wettkampfbetriebs.

Hintergrund

Seit Jahrzehnten ist die Waldsporthalle ein Herzstück des Viernheimer Sportlebens: Hier

trainieren Kinder und Jugendliche, hier feiern Vereine sportliche Erfolge, hier begegnen sich

Generationen. Doch die Zeit hat Spuren hinterlassen – und die Schäden sind inzwischen so

gravierend, dass eine grundlegende Sanierung unumgänglich geworden ist.

Der Hallenboden ist nach fast 40 Jahren stark abgenutzt, die Lüftungsanlagen fallen immer

wieder aus und sorgen für Einschränkungen im Sportbetrieb. Die alten Oberlichter sind nur

einfach verglast, undicht und lassen bei Regen Wasser auf die Trägerbalken tropfen. Auch

die Duschen und die Warmwasserbereitung entsprechen längst nicht mehr den heutigen

Standards. Damit die Halle ihre wichtige Rolle für Vereine, Schulen und den Breitensport

auch in Zukunft erfüllen kann, hat die Stadtverwaltung eine umfassende Sanierung auf den

Weg gebracht.

Die erforderlichen Mittel in Höhe von 3,5 Millionen Euro wurden bereits von

der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und sind im Haushalt verankert. Neben der

baulichen Erneuerung liegt ein Schwerpunkt auf energetischen Verbesserungen, die die

Waldsporthalle fit für die kommenden Jahrzehnte machen sollen. Dazu wurde auch ein

Fördermittelantrag für die energetischen Maßnahmen gestellt.

Quelle: Stadt Viernheim

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 20:22