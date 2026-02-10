SÜW – Abschlusskonzert „Jugend musiziert“ Interessierte Bevölkerung ist herzlich eingeladen



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum feierlichen Abschlusskonzert von „Jugend musiziert“ des Regionalausschusses Südpfalz

am Sonntag, 22. Februar, 11 Uhr, in der Stadthalle Germersheim laden die Verwaltungschefs

Landrat Martin Brandl (Landkreis Germersheim), Landrat Dietmar Seefeldt (Landkreis Südliche

Weinstraße), Oberbürgermeister Dominik Geißler (Stadt Landau) und Oberbürgermeister

Marc Weigel (Stadt Neustadt) die Bevölkerung herzlich ein.

57 junge Musizierende haben am 63. Regionalwettbewerb Südpfalz von „Jugend musiziert“

teilgenommen. Sehr viele davon haben gute und sehr gute Plätze errungen, darunter 14

1. Preise mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb. „Wir sind stolz und freuen uns sehr, dass

es so viele hervorragende Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker hier in der

Region gibt“, sind sich die Verwaltungschefs einig.

Im Rahmen des selbst gestalteten feierlichen Abschlusskonzertes werden die

Preisträgerinnen und Preisträger auch ihre Urkunden erhalten. Der Regionalausschuss ist ein

Zusammenschluss der Städte Neustadt an der Weinstraße und Landau in der Pfalz sowie der

Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim, die zusammen die finanziellen

Voraussetzungen für diesen Wettbewerb geschaffen haben.

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Landkreise Germersheim und Südliche

Weinstraße sowie der Städte Landau in der Pfalz und Neustadt an der Weinstraße.

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 20:06