10.02.2026, 20:06 Uhr

SÜW – Abschlusskonzert „Jugend musiziert“ Interessierte Bevölkerung ist herzlich eingeladen

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum feierlichen Abschlusskonzert von „Jugend musiziert“ des Regionalausschusses Südpfalz
am Sonntag, 22. Februar, 11 Uhr, in der Stadthalle Germersheim laden die Verwaltungschefs
Landrat Martin Brandl (Landkreis Germersheim), Landrat Dietmar Seefeldt (Landkreis Südliche
Weinstraße), Oberbürgermeister Dominik Geißler (Stadt Landau) und Oberbürgermeister
Marc Weigel (Stadt Neustadt) die Bevölkerung herzlich ein.

57 junge Musizierende haben am 63. Regionalwettbewerb Südpfalz von „Jugend musiziert“
teilgenommen. Sehr viele davon haben gute und sehr gute Plätze errungen, darunter 14
1. Preise mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb. „Wir sind stolz und freuen uns sehr, dass
es so viele hervorragende Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker hier in der
Region gibt“, sind sich die Verwaltungschefs einig.

Im Rahmen des selbst gestalteten feierlichen Abschlusskonzertes werden die
Preisträgerinnen und Preisträger auch ihre Urkunden erhalten. Der Regionalausschuss ist ein
Zusammenschluss der Städte Neustadt an der Weinstraße und Landau in der Pfalz sowie der
Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim, die zusammen die finanziellen
Voraussetzungen für diesen Wettbewerb geschaffen haben.

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Landkreise Germersheim und Südliche
Weinstraße sowie der Städte Landau in der Pfalz und Neustadt an der Weinstraße.

Zuletzt aktualisiert am 10. Februar 2026, 20:06

